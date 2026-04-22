Sucesos
Detenido en Fuengirola por robar casi tres kilómetros de cableado de cobre público y provocar importantes apagones
La Policía Nacional atribuye al investigado cuatro sustracciones junto al Castillo Sohail, en el Parque Poniente y en la calle Virgen del Rocío valoradas en 21.000 euros
Un hombre de 45 años ha sido detenido en Fuengirola por la Policía Nacional como presunto autor de varios robos de cableado de cobre del alumbrado público, algunos de los cuales provocaron apagones en las zonas afectadas. Según la Comisaría Provincial de Málaga, el material ha sido valorado en unos 21.000 euros.
La operación del Grupo de Robos de la Comisaría de Fuengirola comenzó tras la denuncia de un responsable de los Servicios Operativos del Consistorio, que informó de que la empresa encargada del alumbrado público había detectado la sustracción de cableado eléctrico en distintos puntos del municipio, como en las calles Tartesios (junto al Castillo Sohail) y Virgen del Rocío y en el Parque Poniente.
Estas sustracciones se realizaron tras la fractura de arquetas públicas de las que se sacaron 2.840 metros de cables, según la estimación municipal. Al impacto sobre la infraestructura se sumaba la alarma social que provocaban las interrupciones del suministro en estas zonas, tanto en domicilios como en negocios.
Las pesquisas policiales se centraron en las ventas de cobre en establecimientos del sector de la chatarra en la zona, trabajo que permitió identificar a un hombre que había vendido material idéntico al sustraído en una chatarrería en Mijas. Los investigadores detuvieron al hombre, al que atribuyen al menos cuatro sustracciones que ya conoce la autoridad judicial.
Llama al 091 si sospechas
La Comisaría Provincial ha pedido la ciudadanía que no dude en llamar al 091 si presencia manipulaciones extrañas en la vía pública que pudieran estar relacionadas con el robo de cableado eléctrico de cobre por intrusos dedicados a esta tipología delictiva.
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