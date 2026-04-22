Seguridad
Mijas contará con una unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición de DNI y pasaportes el 7 de mayo
El servicio se prestará en el Cortijo Lagar Don Elías y las citas deben solicitarse de manera previa en la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas
Los vecinos de Mijas contarán con una unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición del DNI y de pasaportes el próximo 7 de mayo.
El operativo evitará que los vecinos tengan que trasladarse fuera de la localidad para realizar estos trámites, según han explicado la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP).
La oficina móvil se ubicará en el Cortijo Lagar Don Elías, donde los vecinos podrán realizar la tramitación necesaria para contar con el DNI o el pasaporte, ya sea para su expedición o renovación.
Citas
Los interesados deben inscribirse antes en la oficina de Atención Ciudadana de la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.
Por cada jornada de actividad de la unidad móvil se darán 50 citas. El vehículo volverá a Mijas tras esta primera jornada en fechas aún por decidir, dentro de un programa itinerante de la Policía Nacional para acercar este servicio a la ciudadanía, según ha explicado el comisario de Fuengirola, Juan Cabas, y el secretario general de la Comisaría Provincial, Isaac Pacheco.
Colaboración
"Esta unidad permitirá que muchos ciudadanos, sobre todo personas mayores, con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse, puedan realizar este trámite sin tener que salir de nuestro municipio", según ha explicado Ana Mata, quien ha agradecido a la Policía Nacional su disposición, su cercanía y su compromiso con este proyecto.
"Su trabajo va mucho más allá de la seguridad: también contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.
La regidora ha recordado que, más allá de ser un mero documento identificativo, "el DNI y el pasaporte nos permiten ejercer nuestros derechos, realizar gestiones y participar plenamente en la vida social y administrativa. Por eso, facilitar su acceso es una forma de garantizar igualdad de oportunidades".
Trámites
El pago de la tramitación de la documentación se abonará exclusivamente en efectivo, con un precio de 12 euros para el DNI y 30 euros el pasaporte.
Cada documento requiere una cita distinta de manera que para obtener los dos documentos será necesario solicitar dos citas. Los trámites requieren la aportación de fotografías recientes de los peticionarios, salvo si se trata de duplicados por sustracción, pérdida o deterioro.
Menores
En el caso de los menores de edad, para la expedición de DNI es suficiente la presencia de un progenitor, pero para el pasaporte es necesaria la presencia de ambos progenitores para firmar de manera presencial la autorización (ya sea primera expedición o renovación).
En este caso, si por la hora de la cita uno de los progenitores no puede acudir por obligaciones profesionales, podrá acudir a la unidad móvil desde su apertura y dejar firmada su parte correspondiente de la autorización para la persona menor de edad.
En la página web www.dnielectronico.es se puede consultar la información sobre los requisitos de obtención y renovación de ambos documentos, así como otra información de interés al respecto.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril