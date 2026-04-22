Mijas contará con una unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición de DNI y pasaportes el 7 de mayo

Los vecinos de Mijas contarán con una unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición del DNI y de pasaportes el próximo 7 de mayo.

El operativo evitará que los vecinos tengan que trasladarse fuera de la localidad para realizar estos trámites, según han explicado la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP).

La oficina móvil se ubicará en el Cortijo Lagar Don Elías, donde los vecinos podrán realizar la tramitación necesaria para contar con el DNI o el pasaporte, ya sea para su expedición o renovación.

Para el 7 de mayo se ofertarán 50 citas que se deberán solicita en la oficina de atención al ciudadano de la Tenencia de Las Lagunas. / L.O.

Citas

Los interesados deben inscribirse antes en la oficina de Atención Ciudadana de la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

Por cada jornada de actividad de la unidad móvil se darán 50 citas. El vehículo volverá a Mijas tras esta primera jornada en fechas aún por decidir, dentro de un programa itinerante de la Policía Nacional para acercar este servicio a la ciudadanía, según ha explicado el comisario de Fuengirola, Juan Cabas, y el secretario general de la Comisaría Provincial, Isaac Pacheco.

Colaboración

"Esta unidad permitirá que muchos ciudadanos, sobre todo personas mayores, con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse, puedan realizar este trámite sin tener que salir de nuestro municipio", según ha explicado Ana Mata, quien ha agradecido a la Policía Nacional su disposición, su cercanía y su compromiso con este proyecto.

"Su trabajo va mucho más allá de la seguridad: también contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

La regidora ha recordado que, más allá de ser un mero documento identificativo, "el DNI y el pasaporte nos permiten ejercer nuestros derechos, realizar gestiones y participar plenamente en la vida social y administrativa. Por eso, facilitar su acceso es una forma de garantizar igualdad de oportunidades".

Trámites

El pago de la tramitación de la documentación se abonará exclusivamente en efectivo, con un precio de 12 euros para el DNI y 30 euros el pasaporte.

Cada documento requiere una cita distinta de manera que para obtener los dos documentos será necesario solicitar dos citas. Los trámites requieren la aportación de fotografías recientes de los peticionarios, salvo si se trata de duplicados por sustracción, pérdida o deterioro.

Menores

En el caso de los menores de edad, para la expedición de DNI es suficiente la presencia de un progenitor, pero para el pasaporte es necesaria la presencia de ambos progenitores para firmar de manera presencial la autorización (ya sea primera expedición o renovación).

En este caso, si por la hora de la cita uno de los progenitores no puede acudir por obligaciones profesionales, podrá acudir a la unidad móvil desde su apertura y dejar firmada su parte correspondiente de la autorización para la persona menor de edad.

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En la página web www.dnielectronico.es se puede consultar la información sobre los requisitos de obtención y renovación de ambos documentos, así como otra información de interés al respecto.