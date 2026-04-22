Torremolinos pide más financiación para los municipios turísticos

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, manifestó este martes en Londres que el problema de fondo que comparten muchos destinos turísticos no es sólo la posibilidad de implantar una tasa turística, sino la infrafinanciación que sufren los municipios que soportan una fuerte presión sobre sus servicios públicos sin recibir una financiación acorde a esa realidad.

La regidora intervino ayer en el foro Spain Talks 2026, dentro del panel ‘Tourism Taxes For and Against’, centrado en el papel de las tasas turísticas en la gestión responsable de los destinos.

Durante su participación, Del Cid destacó la situación que viven ciudades como Torremolinos, que con unos 75.000 habitantes llegan a multiplicar su población varios meses al año con el consiguiente impacto sobre servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano, las infraestructuras o las playas.

«El debate no puede quedarse solo en si hay o no hay tasa turística. El problema de fondo es que los municipios turísticos estamos prestando servicios muy por encima de nuestra población censada y seguimos sin contar con una financiación adaptada a esa realidad», dijo la alcaldesa de Torremolinos.

Refuerzo de los servicios públicos

De Cid destacó el desequilibrio que se produce en muchos destinos consolidados: el turismo ha generado riqueza, empleo y un importante volumen de consumo, pero ese retorno económico no ha llegado de forma proporcional a los ayuntamientos, que son las administraciones que asumen el refuerzo cotidiano de los servicios públicos y el desgaste de una mayor intensidad de uso de la ciudad.

Por ello, defendió que esa realidad ha debe ser abordada por el Gobierno de España desde una perspectiva estructural, bien mediante una revisión del modelo de financiación de los municipios turísticos, con la creación de instrumentos específicos que permitan a los ayuntamientos responder en mejores condiciones al esfuerzo añadido que han soportado.

«Lo que debe abordarse es la infrafinanciación de los municipios turísticos. Ése es el asunto de fondo. A partir de ahí, el Gobierno debe decidir si corrige este problema mediante una mejor financiación o poniendo a disposición de los ayuntamientos herramientas útiles para hacerlo», expuso.

Tasa turística

En ese marco, Margarita del Cid planteó que la tasa turística puede ser parte de la ecuación, pero como una herramienta posible y no como el eje principal del debate. En ese sentido, defendió que, si se optara por avanzar en esa dirección, el Gobierno debe establecer una regulación que ofrezca seguridad jurídica y permita a cada ayuntamiento decidir libremente si la aplica en función de sus necesidades.

«No se trata de convertir la tasa turística en una discusión ideológica. Se trata de analizar si puede ser una herramienta útil dentro de un marco regulado y, en todo caso, de que sean los ayuntamientos quienes puedan decidir libremente sobre su aplicación», dijo la alcaldesa.

Del Cid subrayó que cualquier instrumento de este tipo debe ir ligado a principios claros: gestión cercana al territorio, retorno directo al municipio y destino de los recursos a necesidades reales derivadas de la presión turística, como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano o la conservación de las playas y del espacio público.

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«La sostenibilidad de un destino también empieza por garantizar que la ciudad funcione correctamente cada día, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan», sentenció.