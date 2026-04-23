Incendios
Regresan los medios desplegados por incendio en Casares al tratarse de una quema de cañas
Una quema de cañas, y no un incendio, motivó la activación de medios del Plan Infoca
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que los medios desplegados por un posible incendio en el término municipal de Casares han vuelto a su base al tratarse de una quema de cañas.
Así, inicialmente, Infoca ha indicado que se habían activado varios medios, tanto terrestres como aéreos, para controlar el fuego; pero, posteriormente, han precisado que se trata de una quema de cañas procedentes de los últimos temporales, por lo que los medios han vuelto a su base.