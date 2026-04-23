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Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce

La crecida del río por los trenes de borrascas rompieron un tramo de 50 metros de tubería entre Guadalmar y la depuradora del Guadalhorce a principios de años

Los vertidos han prohibido el baño en la playa de Arraijanal y en la de Los Álamos.

Los vertidos han prohibido el baño en la playa de Arraijanal y en la de Los Álamos. / Álex Zea

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ha prohibido el baño en la playa de Los Álamos tras obtener el resultado de los últimos análisis que se vienen realizando de manera periódica tras la rotura de las tuberías de saneamiento en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce.

La crecida del río, como consecuencia de las fuertes lluvias caídas a finales del pasado año provocaron la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento de Málaga que van desde Guadalmar hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Guadalhorce.

La gran cantidad de agua caída se llevó por delante los apoyos de la estructura que sostenía las tuberías provocando la rotura de un tramo de 50 metros de conducciones, lo que obligó a cerrar al baño la cercana playa de Arraijanal.

Reparación

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, Emasa, adjudicó este miércoles las obras de reconstrucción de las tuberías entre Guadalmar y la depuradora del Guadalhorce.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A. por un importe de 1,8 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Solución provisional

Mientras se acometen las obras de reparación definitivas, Emasa viene trabajando desde principios de año en una solución provisional para evitar el vertido de aguas residuales al mar y poder reabrir la playa de Arraijanal.

En este sentido, Emasa ha priorizado la construcción de un tramo de la red de aguas regeneradas destinada al riego en la zona oeste de Málaga y Torremolinos, de forma que pueda utilizarse temporalmente en sentido inverso para conducir el agua hasta la depuradora del Guadalhorce.

Análisis periódicos

La finalización de las obras de este tramo de tuberías de agua regenerada está prevista para principios del mes de mayo, lo que permitiría reabrir la playa de Arraijanal.

Desde que se conoció la rotura de las tuberías, el Consistorio de Torremolinos realizar análisis periódicos para certificar que el agua de baño de la playa de Los Álamos, próxima a la de Arraijanal.

Prohibición

Los resultados conocidos en el día de hoy han llevado al Consistorio a prohibir el baño en la playa por una cuestión de prevención y de salud pública por las elevadas concentraciones de residuos en el agua.

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El Ayuntamiento seguirá realizando controles periódicos y permitirá de nuevo el baño en cuanto los resultados de los análisis certifiquen que no hay riesgo para la salud de los bañistas.

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