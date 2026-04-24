Turismo
Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
El Ayuntamiento cumple así una orden judicial de derribo, ratificada por el Supremo en 2020, tras más de veinte años de litigio en los tribunales
El Ayuntamiento de Benalmádena ya tiene decidida la empresa que ejecutará las obras de derribo del antiguo hotel Vista del Rey por mandato judicial.
El establecimiento hotelero fue construido frente al apeadero de la parada del tren de Cercanías de Torremuelle, gracias a la licencia de obras otorgada mediante un decreto de Alcaldía firmado en 2001 por el entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, que gobernó el municipio durante 24 años en diferentes etapas.
Los vecinos de la urbanización donde se iba a levantar el complejo turístico iniciaron un litigio en los tribunales contra la apertura de un complejo turístico de semejantes proporciones en una zona residencial.
Un litigio de más de 20 años
Durante más de 20 años, los vecinos lucharon en los tribunales contra una infraestructura que rompía la tranquilidad de una urbanización formada principalmente por viviendas unifamiliares.
Después de años en los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en 2011 la licencia de obras del hotel y ordenó la demolición de las instalaciones, sin que hasta la fecha se haya cumplido el mandato judicial.
En la sentencia se recogía que la licencia contaba incluso con un informe en contra de técnicos del propio Ayuntamiento, en el que se advertía del incumplimiento de varios artículos del Plan General de Urbanismo sobre la superficie construida y la ejecución de los aparcamientos, entre otras irregularidades.
El Ayuntamiento hizo oídos sordos
El proceso judicial contra el establecimiento se dilató sine die, llegando incluso a transformarse en apartahotel mientras el litigio se eternizaba en los tribunales, hasta que, en agosto de 2020, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena de entonces y ordenó la ejecución de la sentencia en un plazo de tres meses.
El alto tribunal llegó a advertir al concejal de Urbanismo del riesgo de ser multado y acusado de un delito de desobediencia si hacía caso omiso después de tantos años. Pero ni aun así los vecinos lograron que se ejecutase la sentencia. Hasta ahora.
Demolición
La mesa de contratación convocada por el Ayuntamiento de Benalmádena para contratar los trabajos de demolición ha propuesto adjudicar las obras de demolición del hotel Vista del Rey a la empresa Urcotex Inmobiliaria SLU. por un importe de 339.150 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Situado entre la calle Guadalhorce y la avenida Guadalmedina, el inmueble consta de cuatro plantas, una de ellas bajo rasante, en forma de 'U' con jardines y piscina, en una parcela de forma rectangular y con una pendiente de dos metros de norte a sur. La demolición se efectuará siguiendo un modelo inverso al de construcción, demoliendo el inmueble de arriba a abajo de manera manual hasta una altura alcanzable para las máquinas.
Antes del inicio del derribo se anularán y desconectarán todas las tomas y redes de suministro (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento...) para evitar problemas de seguridad y afecciones a las viviendas colindantes.
Una vez concluidas las obras, los vecinos de Benalmádena cerrarán así una de las batallas judiciales del municipio con mayor recorrido en los tribunales.
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