Detenidos los dos presuntos autores de una oleada de robos en comercios y casas de Benalmádena Pueblo

Un dispositivo especial de la Policía Local y la Policía Nacional ha detenido a los dos presuntos autores investigados como responsables de varios robos en viviendas y comercios de Benalmádena pueblo.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento de la localidad, la detención tuvo lugar el pasado día 20 de abril en el marco de un dispositivo de los agentes municipales y nacionales, que consistió en el incremento de la presencia de patrullas uniformadas, tanto a pie como en vehículo, con el objetivo de reforzar la visibilidad policial y el efecto disuasorio. También se reforzó la vigilancia discreta mediante agentes de paisano integrados en el entorno, lo que permitió detectar movimientos sospechosos y recabar información relevante.

La policía también aumentó el control de accesos de vehículos en las entradas y salidas del casco urbano, "medida que ha resultado clave para la identificación y posterior detención de los sospechosos", según indican.

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Tras numerosas e intensas horas de trabajo, el operativo ha arrojado como resultado la detención de los citados individuos por parte de agentes de la Policía Local de Benalmádena, que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que ahora continúa con las investigaciones, y posterior puesta a disposición judicial.