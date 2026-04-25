Mijas aprueba inversiones de más de 33 millones de euros para infraestructuras y aparcamientos

El Ayuntamiento de Mijas aprobó este viernes agilizar inversiones en el municipio por más de 33 millones de euros, con los que se ejecutarán infraestructuras de tipo viario, deportivo, de equipamientos, de limpieza y abastecimiento, principalmente, además de redacciones de proyectos para remodelación y peatonalización de calles y un impulso decidido al plan municipal de aparcamientos.

Estos proyectos figuran en una modificación presupuestaria aprobada en el Pleno correspondiente al mes de abril con los votos a favor del equipo de gobierno. Entre los proyectos incluidos destacan la redacción del proyecto y licitación de las obras del nuevo aparcamiento de Mijas Pueblo, la dotación de contenedores soterrados en todo el municipio, la licitación de la remodelación del parque La Butibamba o la culminación de los tramos pendientes de la Senda Litoral hasta Fuengirola.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mijas ha dotado actuaciones como el proyecto de desdoblamiento del Camino de Coín entre la glorieta Víctimas del Terrorismo y el Camino de Campanales; y los puentes de acceso al Gran Parque, que reciben 800.000 euros de presupuesto. La redacción del proyecto del cambio de césped, almacén y vestuarios del campo de fútbol anexo de Las Lagunas también está incluido.

La modificación supone un impulso decisivo para el plan municipal de aparcamientos, ya que al parking de Los Santos, que se inaugurará en breve, y al citado de Mijas Pueblo –con un presupuesto de 6,5 millones de euros–, se unen el del Parque Andalucía (proyecto y licitación de obras, con 250.000 euros); Las Cañadas, La Candelaria, El Juncal o el del bulevar de La Cala.

Precisamente en La Cala el Ayuntamiento de Mijas va a acometer varias remodelaciones integrales de calles, cuyos proyectos estarán financiados con la modificación de hoy –Segovia, Cómpeta, Butiplaya, Júzcar, Cártama, Alemania o Benarrabá–. También se destinan 350.000 euros a las obras de sellado del vertedero municipal.

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El Ayuntamiento de Mijas consigna en esta modificación presupuestaria un total de 2,5 millones de euros para el asfaltado de viales públicos; e impulsa las remodelaciones de las redes de abastecimiento de agua potable en El Coto (150.000 euros) y Doña Pilar (141.000 euros). Además, se contempla el proyecto de remodelación de la glorieta en la carretera de acceso al hipódromo (150.000 euros). En concreto, según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, la modificación presupuestaria incluye tanto proyectos nuevos como otros plurianuales.