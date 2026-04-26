Las estrellas Michelin más solidarias se reúnen en Benahavís

Más de 65 chefs con una, dos o tres estrellas de la guía gastronómica Michelin se han puesto los delantales y encendido los fogones en el hotel Anantara Villa Padierna por una buena causa.

Los cocineros han promovido los hábitos alimenticios saludables ante 150 menores, entre ellos pacientes de enfermedades raras, en una jornada concebida para aprender y disfrutar alrededor de la gastronomía a través de talleres prácticos y recetas sencillas en la VIII edición de la campaña benéfica ChefsForChildren y que se ha desarrollado bajo el lema ‘Comer sano es divertido’.

Tras el foro gastronómico, la jornada continuó con talleres infantiles en los que los cocineros contaron con la colaboración de profesionales de Le Cordon Bleu Madrid y los alumnos de la Escuela de Hostelería de Benahavís.

La cita culminó con una gala solidaria a beneficio de Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), que agrupa a más de 400 asociaciones del país y que trabaja para impulsar la investigación, mejorar el acceso a tratamientos y dar visibilidad a este tipo de patologías.

El menú degustación de la gala contó con ocho pases diseñados por destacados chefs estrellas Michelin de la provincia de Málaga, entre los que figuraron Mario Cachinero, Benito Gómez, Mauricio Giovanini o José Carlos García.

Visibilidad a las personas con enfermedades raras

«Se trata de una iniciativa que no sólo contribuye a la recaudación de fondos, sino que es clave para visibilizar la realidad de más de tres millones de personas con enfermedades raras de España. Proyectos como este demuestran cómo la cocina puede convertirse en una herramienta de solidaridad y esperanza, capaz de generar un impacto real en las familias que más lo necesitan», señala el presidente de Feder, Juan Carrión.

Para Pilar Candil, la promotora de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y del Ayuntamiento de Benahavís, «este proyecto es mucho más que gastronomía». «Es una experiencia profundamente humana. Ver a los niños sonreír, implicarse y sentirse protagonistas junto a grandes chefs es algo que sigue emocionándonos en cada edición», señala.

«ChefsForChildren nació con la ilusión de aportar valor real a la sociedad y continúa creciendo gracias al compromiso de esta gran familia», agrega.