Fuengirola celebrará el III Foro Internacional de Ciudades Abiertas el 27 de abril

El Ayuntamiento de Fuengirola celebrará este próximo lunes, 27 de abril, la III edición del Foro Internacional de Ciudades Abiertas. Se trata de una iniciativa que afianza la proyección internacional del municipio y su firme compromiso con un modelo de ciudad abierto, dinámico y sostenible.

El evento se desarrollará en el Palacio de la Paz y reunirá a destacados representantes institucionales, diplomáticos, empresariales y del ámbito turístico procedentes de diferentes países.

Esta cita, que se consolida como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, abordará en esta edición los principales retos y oportunidades en materia de sostenibilidad turística, innovación y cooperación entre destinos internacionales, han señalado desde el Ayuntamiento.

El III Foro Internacional de Ciudades Abiertas se celebrará como antesala de la Feria Internacional de los Países (FIP), uno de los eventos más emblemáticos del calendario fuengiroleño, reforzando así el carácter cosmopolita, integrador y multicultural de la ciudad.

Sesiones del evento

La jornada se estructurará en dos sesiones. La primera tendrá lugar en horario de mañana, comenzando a las 10.30 horas con el acto inaugural. La primera mesa redonda se celebrará de 11.00 a 13.00 horas. Posteriormente, el programa se reanudará por la tarde, entre las 16.30 y las 18.30 horas, con nuevas intervenciones y mesas de debate. La entrada será libre hasta completar el aforo del auditorio.

El acto inaugural contará, entre otros, con la participación de la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula. A continuación, a partir de las 11.00 horas, se celebrará la primera mesa redonda, centrada en el análisis de estrategias y políticas públicas orientadas al desarrollo turístico sostenible.

En ella intervendrán el parlamentario andino y presidente de la Comisión de Política Exterior, Gustavo Pacheco Villar; la jefa de la Unidad de Mercado y Atractivo del Departamento de Medio Ambiente y Vida Empresarial de Malmö (Suecia), Anna Writtgen; y el concejal de Turismo, Hostelería y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana.

La segunda mesa redonda tendrá lugar en sesión de tarde, a partir de las 16.30 horas, y ofrecerá una perspectiva global sobre la cooperación institucional y la promoción de destinos turísticos internacionales. Participarán el ministro de la Embajada de Japón en España, Shinichi Sato; el alcalde de Maccagno con Pino e Veddasca (Italia), Ivan Vargiu; y el delegado de Turismo del Ministerio de Turismo y Artesanía de Tetuán (Marruecos), Omar Sekari Amrani.

Por último, desde el Ayuntamiento han señalado que, con la celebración de este foro, Fuengirola continúa fortaleciendo su posición como destino turístico de excelencia y como punto de encuentro para el diálogo internacional, la cooperación institucional y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las ciudades, tratándose de un evento que vuelve a poner de manifiesto la vocación universal de Fuengirola y su capacidad para tender puentes entre culturas, territorios e instituciones.