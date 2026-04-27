La Guardia Civil de Mijas denuncia una plaga de ratas en el cuartel

Una plaga de ratas, intensificada en el último mes, afecta al cuartel de la Guardia Civil de Mijas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha registrado un escrito dirigido al jefe de la Comandancia de Málaga, el coronel Roberto Blanes, comunicándole que en el acuartelamiento del Puesto Principal de Mijas se detectó la presencia de ratas hace mucho tiempo, pero en el último mes los roedores se han incrementado, tanto en los vestuarios como en el patio y el área de custodia de detenidos.

Pueden traer enfermedades

En dicho escrito se recuerda que, según los expertos, las ratas son los animales que más enfermedades transmiten directa e indirectamente a seres humanos y otros animales –hantavirus, peste bubónica, leptospirosis, salmonelosis, y otras–, así como que pueden contaminar el agua, los alimentos y mercancías, siendo capaces de causar graves daños en paredes, tuberías, cableados eléctricos, etc.

Y se añade que los técnicos de sanidad ambiental advierten que para erradicar el problema no basta con tratar la presencia de roedores como un problema puntual, intentando resolverlo con acciones aisladas como poner trampas o colocar veneno, sino que debe realizarse un control eficaz que incluya una prevención estructural, la gestión del entorno y un sistema profesional de control.

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Medidas de actuación

Por ello, AUGC le ha expuesto al jefe provincial que deben adoptarse urgentemente las medidas de actuación y prevención correspondientes para garantizar la seguridad y salud de las más de 130 personas que trabajan en dichas dependencias y de las numerosas familias que residen en ese acuartelamiento. Le ha solicitado concretamente que, para atajar de modo eficaz y permanente el problema, se contraten los servicios de una empresa especializada.