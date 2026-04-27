La Policía Local de Benalmádena utiliza la IA para generar la imagen de una detención y admite su error

La Jefatura de la Policía Local de Benalmádena ha admitido este lunes que debieron informar del uso de una foto generada por IA para acompañar a una publicación sobre una actuación policial, aunque ha asegurado que la noticia "es estrictamente veraz", rechazando "enérgicamente cualquier forma de discriminación hacia cualquier colectivo".

Así se han pronunciado desde la Jefatura de Policía Local de dicho municipio, a través de una publicación en una red social, en relación con la controversia generada por la publicación gráfica este pasado fin de semana que acompañaba a una información sobre la detención de los presuntos autores de robos en viviendas y comercios del casco urbano de la localidad.

Herramienta de inteligencia artificial

Según han manifestado, "la noticia ha sido confeccionada íntegramente por el grupo de comunicación de la Policía Local" y han señalado que para la imagen de apoyo "se utilizó una herramienta de inteligencia artificial (IA)", solicitando "una imagen con dos policías de espalda acompañando a dos detenidos en un lugar pintoresco de Benalmádena Pueblo".

"El fin era generar una imagen representativa garantizando el anonimato, la protección de datos y los derechos de imagen de los agentes y detenidos, tal y como marca la legislación vigente", han reseñado desde dicho cuerpo policial, aunque han dicho reconocer "que, para evitar confusiones, la imagen debió acompañarse de una mención explícita indicando que se trataba de una recreación visual, error que asumimos".

No obstante, han confirmado que "la noticia es estrictamente veraz y los hechos narrados objetivos y reales", punto en el que han añadido que "la calle y los negocios que se ven existen o han existido en dicha ubicación y, tras la lógica preocupación vecinal, nos sentíamos en la obligación de informar que los presuntos responsables han sido identificados y puestos a disposición judicial, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y vecinos de Benalmádena".

"Repulsa a cualquier forma de discriminación"

Desde Jefatura han lamentado "que una excelente noticia para la seguridad del municipio se haya visto empañada por comentarios especulativos que buscan la creación de bulos, desinformación" y han querido "repulsar enérgicamente cualquier forma de discriminación hacia cualquier colectivo; nuestro compromiso es con la ley, el orden y la convivencia de todos los ciudadanos, sin distinción alguna".

Finalmente, desde esta jefatura han puesto en valor "la gran labor del equipo de comunicación de la Policía Local de Benalmádena para mantener informados a los vecinos con imparcialidad y objetividad".

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Detención de los sospechosos

Recordar que tras numerosas e intensas horas de trabajo, el operativo logra la detención de los citados individuos por parte de agentes de la Policía Local de Benalmádena. Posteriormente fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones, y posterior puesta a disposición judicial.