Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga

La cadena de alimentación Aldi ha inaugurado hoy su primera tienda en la localidad de Fuengirola.

Se trata de un establecimiento de 1.000 metros cuadrados situado en la calle Malvarrosa, 1 del popular barrio de Los Pacos.

Con esta nueva apertura, la cadena Aldi alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga.

Empleo

Este nuevo establecimiento está dotado de una plantilla de 14 profesionales, se los cuales la mitad son residentes en el municipio.

De esta manera, Aldi da trabajo ya a más de medio millar de trabajadores en la provincia de Málaga y más de 1.700 en toda Andalucía.

La tienda de Aldi en Fuengirola cuenta con 1.000 m2 de zona comercial con todo tipo de productos. / Guillermo Mendo

Calidad

La nueva tienda de Aldi sigue el modelo de la compañía de dar la mejor calidad la mejor precio. Nueve de cada diez productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional.

Y para garantizar el comercio de cercanía, Aldi colabora con 400 proveedores a nivel nacional, 80 de ellos andaluces.

Ofertas

Con motivo de la inauguración, Aldi ofrecerá en Fuengirola promociones especiales que se suman a la cerca de 70 ofertas semanales de la cadena.

Unos descuentos, precios y promociones que han ahorrado unos 2.000 euros al año a sus clientes en 2025, según datos de la propia compañía.

La tienda de Aldi en Fuengirola abre de lunes a sábado, de de 09.00 a 21.30 horas, y los domingos durante la temporada de verano. / Guillermo Mendo

Servicios

El establecimiento de Aldi en Fuengirola está equipado con placas solares e iluminación LED, además de sistemas de domótica.

El supermercado cuenta con 56 plazas de aparcamiento y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La tienda abre en horario de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas y también abrirá los domingos durante la temporada de verano.

Compromiso

"Seguimos comprometidos con la provincia de Málaga y con ofrecer una opción de compra que combine calidad, productos frescos y precios bajos. Prácticamente la mitad de los hogares andaluces ya confían en Aldi, y queremos estar cada vez más cerca de sus hogares", explica el responsable de Expansión de ALDI en la zona, Juan Antonio Ortega.

Según la compañía, dos de cada cinco hogares andaluces llenan su cesta de la compra en Aldi y un 46,5% elige la firma para hacer la compra semanal.

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Esta inauguración tiene lugar tan solo un día después de la reapertura de su tienda en La Cala de Mijas, que se produjo ayer, martes 28 de abril.