Arden en su totalidad dos autocaravanas en Estepona

Dos autocaravanas han ardido por completo en la madrugada de este miércoles en Estepona, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

El incendio se declaró sobre las 00.10 horas en el Camino de Brijan, cuando el servicio Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos de particulares que alertaban de las llamas. El centro coordinador activó entonces a los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de Estepona del Consorcio Provincial de Bomberos, que logró extinguir el fuego que afectaba a las dos autocaravanas.

El incendio se reactivó en Estepona

Sin embargo, sobre las 02.00 horas, los alertantes volvieron a llamar al 112 al comprobar que el incendio se había reactivado. Los efectivos regresaron a la zona y realizaron tareas de refresco hasta dejar el conato controlado y extinguido.

Las dos autocaravanas han quedado totalmente calcinadas, aunque no hay que lamentar daños personales, según han precisado las mismas fuentes.