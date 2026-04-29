El Ayuntamiento de Mijas reduce los contratos menores un 30% en un año

El Ayuntamiento de Mijas ha incrementado en el último año la contratación administrativa un 10% y ha reducido el número de contratos menores más de un 30%, según se desprende de la memoria publicada por la Asesoría Jurídica.

«Estos datos evidencian un aumento de la gestión procedimental ordenada dentro de su labor consultiva acerca del ejercicio del gobierno municipal», han detallado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, a cierre de 2025, la Asesoría Jurídica emitió 175 informes relativos a expedientes de contratación -por encima de los 160 de 2024-; y redujo los informes de contratos menores a 86 desde los 124 de 2024 y los 186 de 2023.

Además, la cantidad total de expedientes genéricos emitidos por esta instancia ascendió a 367, lo que supone prácticamente duplicar el número de 2024, que fue de 185 -un incremento del 98,3%-.

En cuanto a la labor jurisdiccional de la Asesoría Jurídica, en el orden contencioso-administrativo se registraron cien nuevos recursos, por encima de los 75 de la anualidad anterior (2024) y por debajo de los 151 del ejercicio 2023. Destaca el hecho de que no se registró el año pasado ningún recurso en el orden penal.

Juicios favorables para el Consistorio mijeño

Por otro lado, en relación con los fallos de los procedimientos judiciales notificados a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Mijas en 2025, el porcentaje de pronunciamientos favorables supera el 53%, es decir, que una mayoría de las contiendas judiciales son beneficiosas para la institución.

Además, durante 2025, los expedientes en el ámbito consultivo provinieron en su mayoría del Área de Intervención General (54,49%), seguidos de asuntos relacionados con subvenciones (9,26%), Urbanismo (8,44%), Recaudación (6,53%), Recursos Humanos (4,9%), Transportes y Movilidad (4,63%), y Alcaldía (4,08%). También se emitirán informes de Juventud, Servicios Sociales y Tercera Edad, Deportes, Vía Pública, Educación, Medio Ambiente, Gestión Energética, Patrimonio, Tesorería, Nuevas Tecnologías, Fomento y Cultura.

Por último, en el ámbito judicial, la mayor parte de las causas se centraron en actos administrativos dictados por el Ayuntamiento de Mijas en Gestión Tributaria y Recaudación, Recursos Humanos, Contratación y Urbanismo, principalmente.

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Al margen de ello, cabe destacar el auto de 03/09/2025 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga, dictado en el concurso de acreedores de la mercantil Recursos Turísticos DE Mijas, S.A., por el que se resolvió la conclusión del concurso de acreedores.