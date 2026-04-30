Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos

Una mujer ha sido detenida en el municipio malagueño de Mijas y otra investigada por su presunta vinculación con el hurto de productos en un supermercado. La Comandancia de Málaga ha informado este jueves de que los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando el instituto armado recibió un aviso por el robo que se estaba cometiendo en un establecimiento ubicado en el núcleo costero de la Cala de Mijas.

Al personarse en el lugar, los guardias civiles comprobaron como las presuntas autoras habían sido dos mujeres y que una de ellas, al verse sorprendida, había agredido a las empleadas que intentaban retenerlas y evitar que se marcharan con los productos sustraídos en el establecimiento.

Los agentes pusieron orden y procedieron a la identificación de las dos sospechosas. La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado que la principal implicada, de 23 años, fue detenida por un delito de robo con violencia y otros dos de lesiones. Además, comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Novelda (Alicante).

Su acompañante, de 36 años, está siendo investigada por un delito leve de hurto. Los investigadores instruyeron las correspondientes diligencias, que junto con la detenida fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Fuengirola de guardia.