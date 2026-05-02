Carolina España acusa a Montero en Torremolinos: "Le debería dar vergüenza hablar de sanidad pública, fue ella la que la destrozó"

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, ha destacado este sábado "la estabilidad" que ofrece el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía frente a las "mentiras" de los socialistas, y ha puesto como ejemplo a su candidata, María Jesús Montero, a la que "le debería dar vergüenza" hablar de sanidad pública "cuando fue ella misma la que la destrozó y la llevó a la ruina en los años en los que fue consejera en el Gobierno andaluz socialista".

En una carpa informativa en Torremolinos, junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP malagueño y alcaldesa, Margarita del Cid, España ha incidido en que Montero "fue quien recortó el presupuesto de la sanidad pública en 1.600 millones de euros, despidió a 7.700 profesionales sanitarios, eliminó camas y, lo que es peor, metió en un cajón y ocultó a medio millón de andaluces para que no computaran en las listas de espera".

"Eso sí que es una vergüenza ¿cómo va a arreglar la sanidad pública quien la destrozó?, ¿volviendo a meter en los cajones a miles y miles de andaluces como hizo cuando era consejera?, que nos dejó la inversión por habitante en el último lugar de España", ha espetado la candidata del PP, al tiempo que ha recalcado que "la sanidad pública que dejó el Partido Socialista era una ruina".

"Avanzando con Juanma Moreno"

Al respecto, ha recordado que con Juanma Moreno "se ha superado la media en inversión por habitante, se ha casi duplicado el presupuesto y ha aumentado el número de profesionales sanitarios, con 30.000 más". "Eso no es desmantelar la sanidad, eso es lo que hicieron ellos; y por eso el 17 de mayo tenemos que decidir si seguimos avanzando o volvemos a la ruina socialista", ha insistido.

En su intervención, ha incidido en "la transformación" de Andalucía: "Éramos la tierra del paro, del millón de parados; de los ERE, de las ayudas a los amiguitos, de la corrupción que abría los telediarios y ahora somos la locomotora de España, lideramos la bajada del paro, el número de autónomos en nuestro país, estamos creando más empleo que nunca, con 3,6 millones de ocupados y con más empresas que Madrid; eso era absolutamente impensable".

"Andalucía crece por encima de la media"

"Esa es la Andalucía de Moreno y del PP. La Andalucía que lidera, la que crece por encima de la media. Una tierra de gente trabajadora, que quiere estabilidad y que no quiere ni líos ni más mentiras", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que el 17 de mayo "hay que votar al PP porque solo así Andalucía podrá seguir teniendo un gobierno que no dependa de nadie, que no tenga ataduras para continuar dando esa estabilidad a los andaluces".

"Una estabilidad que también la da el tener presupuestos", algo que, ha recordado, "no ha ocurrido en nuestro país con Montero, que no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto general del Estado en toda la legislatura". "Eso sí, lo único que ha hecho la candidata Montero es asfixiarnos a impuestos a los españoles, que como ministra de Hacienda los ha subido 100 veces", ha insistido.

Frente a ello ha situado "la revolución fiscal" de Moreno, "con siete bajadas de impuestos y deducciones en la renta para los andaluces si van al gimnasio, si tienen gastos de veterinario, para personas celiacas, por las clases de idiomas o informática o por compra o alquiler de una vivienda también hasta 1.200 euros; además de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; y vamos a seguir bajando impuestos".

"Revolución fiscal en la comunidad"

También España ha subrayado que esta "revolución fiscal andaluza" el Gobierno de Juanma Moreno la ha conseguido "con un brazo atado a la espalda, porque Andalucía es una tierra infrafinanciada; recibimos del Gobierno de Sánchez cada año 1.528 millones de euros menos que la media".

Así, ha recordado que "la culpable de ello ha sido la candidata Montero": "Ha tenido ocho años como ministra de Hacienda y como vicepresidenta para solucionar este problema y no solo no lo ha solucionado, sino que ha privilegiado a Cataluña en contra de Andalucía y eso no se nos puede olvidar a los andaluces", ha apostillado.

La candidata del PP ha recordado que Montero en el Gobierno de España "ha recaudado más dinero que nunca de los malagueños y no ha traído ni una sola inversión a nuestra provincia", contraponiéndolo con "el trabajo continuo de la Junta con los ayuntamientos, como el de Torremolinos, con el que precisamente se ha avanzado para cederle la parcela del antiguo centro de menores Virgen de la Esperanza para uso social y la previsión de nuevos espacios dotacionales".

Por último, España ha lamentado que "el modelo que quiere seguir la socialista sea el de Sánchez y el del expresidente Zapatero, el mayor recortador de los servicios públicos: congeló las pensiones, redujo el sueldo de los funcionarios, eliminó el cheque bebé y las deducciones por alquiler de vivienda, subió el IVA y el IRPF. Zapatero y Montero son un auténtico peligro para Andalucía y para los servicios públicos", ha concluido.