Lola Cabrillana presenta en Mijas su nueva novela, ‘La maestra de los invisibles’

La escritora malagueña Lola Cabrillana presentará el próximo viernes, 8 de mayo, en Mijas su última novela, La maestra de los invisibles. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Lagar Don Elías, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La cita está organizada por la Delegación de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Mijas junto al club de lectura ‘La excusa perfecta’, impulsado por Carmen Bornao, fundadora del club y propietaria de la librería educativa La Cometa.

Durante el acto, Cabrillana compartirá con los lectores las claves de su nueva obra y abordará algunos de los temas que atraviesan habitualmente sus libros, como la educación, la enseñanza, la juventud, la convivencia y los retos sociales actuales. Tras la presentación, se abrirá un coloquio en el que el público podrá plantear sus preguntas a la autora.

“Lola Cabrillana es un referente social para todas las mujeres"

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, responsable también del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha destacado el carácter social de la obra de Cabrillana y su papel como referente. “Lola Cabrillana es un referente social para todas las mujeres, una maestra gitana que a través de sus libros, sus historias y su experiencia modela una manera de ver el mundo muy inspiradora y muy motivadora”, ha señalado.

Mata ha incidido además en que todavía quedan retos pendientes para las mujeres en ámbitos como el desarrollo profesional, la tolerancia, los estereotipos o los techos de cristal.

La presentación forma parte de la programación de la Delegación de Familia e Igualdad de Oportunidades, que busca acercar a los vecinos de Mijas distintas miradas sobre la sociedad a través de referentes culturales, profesionales y sociales.