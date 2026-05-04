Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los pueblos de Málaga donde no ganó Juanma MorenoExceso de turismo en MálagaSanitarios en el Hospital Costa del Sol, de MarbellaUn arsenal en su vivienda en Alhaurín El GrandeDudas sobre la sede de la final de la BCL: BadalonaClasificación del Málaga CFMédica e influencer malagueñaEntrevista a Ibon Navarro
instagramlinkedin

Literatura

Lola Cabrillana presenta en Mijas su nueva novela, ‘La maestra de los invisibles’

La escritora malagueña participará el 8 de mayo en un encuentro con lectores en el Lagar Don Elías, organizado junto al club ‘La excusa perfecta’

Presentación de la charla con Lola Cabrillana en Mijas.

Presentación de la charla con Lola Cabrillana en Mijas. / L. O.

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La escritora malagueña Lola Cabrillana presentará el próximo viernes, 8 de mayo, en Mijas su última novela, La maestra de los invisibles. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Lagar Don Elías, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La cita está organizada por la Delegación de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Mijas junto al club de lectura ‘La excusa perfecta’, impulsado por Carmen Bornao, fundadora del club y propietaria de la librería educativa La Cometa.

Durante el acto, Cabrillana compartirá con los lectores las claves de su nueva obra y abordará algunos de los temas que atraviesan habitualmente sus libros, como la educación, la enseñanza, la juventud, la convivencia y los retos sociales actuales. Tras la presentación, se abrirá un coloquio en el que el público podrá plantear sus preguntas a la autora.

“Lola Cabrillana es un referente social para todas las mujeres"

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, responsable también del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha destacado el carácter social de la obra de Cabrillana y su papel como referente. “Lola Cabrillana es un referente social para todas las mujeres, una maestra gitana que a través de sus libros, sus historias y su experiencia modela una manera de ver el mundo muy inspiradora y muy motivadora”, ha señalado.

Mata ha incidido además en que todavía quedan retos pendientes para las mujeres en ámbitos como el desarrollo profesional, la tolerancia, los estereotipos o los techos de cristal.

Noticias relacionadas y más

La presentación forma parte de la programación de la Delegación de Familia e Igualdad de Oportunidades, que busca acercar a los vecinos de Mijas distintas miradas sobre la sociedad a través de referentes culturales, profesionales y sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
  2. Torremolinos cerrará la herida abierta por el fallido hotel Cruiser Tres Carabelas: Grupo Abu construirá 353 viviendas de lujo en la parcela
  3. La Feria Sabor a Málaga recala por tercer año en Benalmádena
  4. Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce
  5. Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga
  6. Un menor de 14 años, hospitalizado tras ser golpeado por un compañero de instituto en Fuengirola
  7. Muere un motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Torremolinos
  8. La Diputación de Málaga financia una plataforma salvaescaleras para la sede de la AECC en Benalmádena

Lola Cabrillana presenta en Mijas su nueva novela, ‘La maestra de los invisibles’

Lola Cabrillana presenta en Mijas su nueva novela, ‘La maestra de los invisibles’

Carolina España acusa a Montero en Torremolinos: "Le debería dar vergüenza hablar de sanidad pública, fue ella la que la destrozó"

Carolina España acusa a Montero en Torremolinos: "Le debería dar vergüenza hablar de sanidad pública, fue ella la que la destrozó"

Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos

Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos

Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga

La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: "El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga"

La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: "El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga"

Arden en su totalidad dos autocaravanas en Estepona

Arden en su totalidad dos autocaravanas en Estepona

El Ayuntamiento de Mijas reduce los contratos menores un 30% en un año

El Ayuntamiento de Mijas reduce los contratos menores un 30% en un año

Kronos Homes redobla su apuesta por Málaga e inicia las obras de 270 viviendas en Torremolinos y Mijas: estos son los precios

Kronos Homes redobla su apuesta por Málaga e inicia las obras de 270 viviendas en Torremolinos y Mijas: estos son los precios
Tracking Pixel Contents