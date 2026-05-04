Turismo
La Mancomunidad inicia el balizamiento de las playas de la Costa del Sol Occidental de cara al verano
Instalará 86.000 metros de balizas con boyas cada 200 metros para delimitar los canales náuticos de las zonas destinada a los bañistas
Seguridad para los bañistas. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental hay iniciado este lunes el balizamiento de las playas para delimitar los canales náuticos y las zonas destinadas a las embarcaciones de recreo, de aquellas otras destinadas a los bañistas.
En total se van a instalar 86.000 metros de balizamiento, con una boya cada 200 metros, en una actuación que supone una inversión de 215.652 euros con cargo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental que exonera así a los consistorios del litoral de tener que afrontar este gasto.
Las balizas se instalarán en todo el litoral occidental un plazo de dos semanas y permanecerán hasta el 25 de octubre, a mediados de otoño, en que se iniciará su retirada.
Concretamente, se instalarán 8.000 m en Benalmádena, 2.600 metros en Casares, 22.200 m en Estepona, 6.000 m en Fuengirola, 6.500 metros de boyas en Manilva, 24.000 m en Marbella, 10.700 m en Mijas y 5.900 en Torremolinos.
Canales de navegación
En el plan de balizamiento se ha aprobado la instalación de 102 canales de navegación.
Benalmádena tendrá 10 canales, Casares 3, Estepona 14, Fuengirola 9, Manilva 7, Marbella 27, Mijas 10, Torremolinos 20. De todos ellos hay dos canales para la práctica de Kite surf: uno situado en Mijas y otro en Marbella, que también contará con dos canales destinados a nado.
Otras actividades
Por otro lado, la Mancomunidad Occidental se ha autorizado la delimitación de 21 circuitos de motos acuáticas: 1 en Benalmádena, 6 en Estepona, 2 en Fuengirola, 1 en Manilva, 7 en Marbella, 1 en Mijas y 3 en Torremolinos.
Asimismo, se ha aprobado la instalación de un total de 12 parques acuáticos hinchables: 1 en Benalmádena, otro en Estepona, 3 en Fuengirola, 5 en Marbella, 1 en Mijas y otro en Manilva.
Todas estas zonas estarán delimitadas para garantizar la seguridad de los miles de bañistas que visitarán las playas de la Costa del Sol Occidental este verano.
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