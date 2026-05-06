Fuengirola finaliza 24 viviendas en Carvajal para menores de 35 años

El Ayuntamiento de Fuengirola ha finalizado las obras de 24 viviendas en Carvajal destinadas a menores de 35 años. La iniciativa está cofinanciada por Fondos Europeos Next Generation. «A falta de pequeños remates, los trabajos han terminado ya. Por eso, iniciamos la segunda parte de esta actuación, que es otorgar estos inmuebles a los solicitantes en base a la ordenanza de Registro de Demandante de Vivienda. Este proceso ha empezado ya y contactaremos con los adjudicatarios próximamente», ha manifestado la regidora Ana Mula.

El Ayuntamiento inició los 24 apartamentos en noviembre de 2024, que saldrán en régimen de alquiler asequible temporal. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 3.868.581 euros, de los que el 28,86% está financiados por Fondos Europeos Next Generation.

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El complejo residencial alberga pisos de dos dormitorios, dos baños y terraza, además de doce plazas de aparcamientos situadas en la planta sótano del inmueble. Se ha erigido en un solar municipal, situado en la calle Begoña, que tiene una superficie de 3.376,51 metros cuadrados.