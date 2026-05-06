Primark destaca la renovación de su tienda en el centro Miramar de Fuengirola en su 20 aniversario en España: "Reinvertimos para ofrecer mejor experiencia"

La cadena internacional de moda Primark ha anunciado este miércoles una inversión de más de 85 millones de euros en España y Portugal para un programa de nuevas aperturas y renovación de tiendas que, según explica, "refuerza su compromiso a largo plazo" con estos mercados. En este plan, Primark actualizará en España once tiendas situadaas en Albacete, Algeciras, Cartagena, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pamplona, Roquetas de Mar, Santander, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. La tienda de la localidad malagueña de Fuengirola, situada en el centro comercial Miramar, ha estrenado su reforma este pasado mes de abril.

Las once renovaciones reflejan la estrategia de Primark de "reinvertir en sus tiendas para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes".

"Las mejoras incluirán una distribución del espacio optimizada, una decoración renovada y un diseño moderno acorde con el concepto de tienda más reciente, así como la introducción de cajas de autopago", señala.

"Primark seguirá creando fantásticos espacios comerciales, donde los clientes podrán disfrutar de lo mejor en moda, belleza, artículos para el hogar y productos básicos para el día a día, todo ello a precios asequibles", ha señalado la compañía, que en 2026 cumple 20 años de presencia en España con la apertura de su primera tienda en en Plenilunio (Madrid). Para celebrar este efemérides, Primark invertirá 40 millones de euros en tiendas nuevas y existentes.

67 tiendas de Primark en España

Durante las últimas dos décadas, la compañía ha consolidado su presencia, alcanzando las 67 tiendas y convirtiéndose en un destino habitual en los principales centros y calles comerciales de todo el país.

"Tras haber establecido su presencia a nivel nacional y haber forjado relaciones muy sólidas con las comunidades locales y los clientes, Primark se centra ahora en reinvertir y mejorar su actual parque inmobiliario para satisfacer las expectativas de sus clientes, en constante evolución", comenta.

La cadena también ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Talavera de la Reina, que se inaugurará en los próximos meses en el Centro Comercial Los Alfares. Se trata de la tienda número 68 de Primark en España y la segunda en la provincia de Toledo.

"Invertimos en tiendas existentes", dice Primark

"Este es un momento histórico para Primark en la Península Ibérica: esta inversión refleja nuestra confianza en estos mercados y nuestro compromiso a largo plazo con España y Portugal. En España, al celebrar 20 años desde nuestra primera tienda, estamos orgullosos de la conexión que hemos forjado con nuestros clientes y comunidades. Ahora nos centramos en invertir en nuestras tiendas existentes para garantizar que seguimos ofreciendo una experiencia de compra excepcional durante muchos años", ha afirmado el director general de Primak Iberia.

Primark ha reestrenado este pasado mes de abril su tienda en el centro Miramar de Fuengirola (Málaga). / L.O.

En Portugal, Primark invertirá 45 millones de euros en la apertura de cuatro nuevas tiendas en Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco y Setúbal, además de la ampliación de su popular tienda Forum Coimbra. Esta inversión refleja, según la cadena, el "crecimiento continuo" en un mercado en el que la compañía lleva 17 años.

Destaca la primera tienda de Primark a pie de calle en Portugal, que se ubicará en el emblemático edificio Palladium de la Rua de Santa Catarina, la principal calle comercial de Oporto.

Planes de inversión de Primark, con la creación de 300 empleos

Esta inversión creará más de 300 nuevos puestos de trabajo en toda la Península Ibérica. La mayoría de estos empleos se destinarán a nuevas aperturas de tiendas e incluirán una combinación de posiciones a tiempo completo y parcial para dependientes (retail assistants) y puestos directivos. Los candidatos interesados pueden solicitar su plaza a través de la página web de empleo de Primark.

El anuncio de esta inversión se suma al crecimiento continuo de Primark en la Península Ibérica. En 2022, la compañía anunció una inversión de 100 millones de euros en España, que incluía ocho nuevas tiendas, una ampliación y la actualización de tiendas existentes. En Portugal, se anunció una inversión de 40 millones de euros en 2024, que incluía cuatro nuevas tiendas y una ampliación. Desde estos anuncios, Primark ha abierto aún más tiendas y completado nuevas reformas, consolidando aún más su presencia de cara a las aperturas de tiendas el próximo año.