Así será la renovación integral de la calle Europa de Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a concurso la primera fase para la renovación integral de la calle Europa, situada en el popular barrio de El Calvario, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad ambiental del entorno.

La ejecución de la primera fase de las obras, cofinanciadas por la Diputación de Málaga, salen a concurso con un presupuesto base de 515.326,60 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto, elaborado por la ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Almudena Pérez Benítez, plantea la renovación de la calzada y pavimentos, así como la mejora de las infraestructuras urbanas existentes, debido a la antigüedad de las conducciones subterráneas de servicios. El documento recoge además la necesidad de adecuar la calle a la nueva normativa de accesibilidad.

La calle Europa presenta una gran pendiente, una calzada central y aceras estrechas. / L.O.

Reforma

El Ayuntamiento de Torremolinos ha dividido la ejecución de las obras de reforma en tres fases independientes, siendo esta primera fase la que discurre entre la avenida Isabel Manoja y la calle Loma del Colegial.

En concreto, las principales actuaciones incluyen el estrechamiento de la calzada con aumento del espacio de acera y arbolado y jardinería en la calle o la sustitución del alumbrado e introducción de mobiliario urbano.

Además, también se recoge en la licitación la sustitución parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento y la introducción de una red separativa de aguas pluviales, así como de sistemas de drenaje sostenible.

Se dejará un carril central de tres metros para el paso de vehículos y del autobús urbano. / Ayto Torremolinos.

Calzada central y aceras estrechas

La calle Europa forma parte del núcleo urbano de Torremolinos del municipio siendo un eje principal de penetración al centro desde la avenida de la Libertad. La vía cuenta con un carril para el tráfico con velocidad limitada a 30 km/h y tiene a su alrededor el Ayuntamiento, bancos, numerosos comercios y centro de salud, con paradas de autobús de transporte público y edificios de viviendas plurifamiliares de tres plantas de altura media salvo en el extremo final donde alcanzan más altura.

La calle cuenta con un carril de bajada hacia la avenida Isabel Manoja, con acera a ambos lados con árboles (ficus), una línea de aparcamientos en la primera manzana y dos zonas de carga y descarga.

Tras la intersección con la calle Loma del Colegial la sección se estrecha y la pendiente longitudinal aumenta lo que hace que en varias secciones los accesos a viviendas se realicen a través de escalones separados de la acera por muretes jardinera.

En el último tramo la acera de la izquierda (acera norte) está vallada formando parte de un itinerario escolar seguro. A la derecha hay un gran espacio ajardinado con jardineras y recorridos peatonales y escaleras de acceso al edificio en la esquina. La pendiente, los desniveles y la configuración de las jardineras hacen de este un espacio desagradable para pasear, con poca sombra, que impiden el uso y disfrute del espacio y su recorrido con seguridad.

La calle Europa ganará nuevas zonas ajardinadas integradas en el entorno. / L.O.

Calzada estrecha, aceras amplias

El proyecto plantea dejar un carril central de 3 metros de ancho y amplias aceras a ambos lados sin plazas de aparcamiento. Se mantiene el paso de autobuses por la calle por lo que la calzada se proyecta a distinto nivel de la acera separada por bordillo de granito.

En la intersección con la avenida Isabel Manoja se proyecta un nuevo espacio abierto ajardinado con mobiliario urbano. Esta zona cuenta con mucha pendiente hacia la avenida por lo que se proyecta una escalinata/grada paralela al bloque de viviendas.

En la ordenación se han tenido en cuenta la ubicación de accesos a viviendas y concesiones de terrazas de los distintos establecimientos, manteniendo itinerarios peatonales accesibles. En aquellas secciones de la calle en las que el paso libre (más de 1,8 m) permite introducir una alineación de arbolado, se proyecta un jardín pisable con pavimento drenante entre los árboles.

La pendiente de la calle Europa obligará a levantar una escalera de acceso a viviendas y locales en uno de los tramos. / L.O.

Alzado

La calle tiene una pendiente media del 5,38% en sentido noroeste-sureste con punto bajo en la intersección con la avenida Isabel Manoja a cota 50, que se mantiene adaptándola a los umbrales existentes.

La calzada se proyecta con pavimento de mezcla bituminosa en caliente sobre zahorra artificial. El pavimento drenante permite que las aguas pluviales filtren parcialmente al terreno ayudando así al crecimiento de los nuevos árboles plantados.

Aguas pluviales

El proyecto contempla la instalación de una red independiente de recogida de agua de lluvia con un colector bajo la calzada (al que se conectarán las acometidas de los edificios colindantes y las bajantes de las fachadas) y sumideros dispuestos junto a los bordillos.

La zona no cuenta con sistema separativo de aguas pluviales ni punto de vertido aguas abajo en la avenida por lo que se proyecta el vertido del colector a un depósito enterrado bajo el espacio ajardinado para reutilizar el agua de lluvia en la red de riego.

Este depósito cuenta con aliviadero a la red en tanto no cuente con punto de vertido. El depósito se calcula con un volumen de 20,8 m³ y estará enterrado junto a las zonas verdes. En aquellos periodos en los que el agua almacenada no pueda ser reutilizada, el depósito actuará como sistema de laminación, regulando el caudal de vertido hacia la red de saneamiento actuando como un tanque de tormentas.

Abastecimiento

Asimismo se proyecta la renovación de un tramo de la red de abastecimiento existente, sustituyendo la tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro por otra de fundición dúctil de 200 mm de diámetro en el tramo entre la avenida Joan Miro y la calle Loma del Colegial, mejorando la capacidad hidráulica, la durabilidad del sistema y su compatibilidad con los elementos de control y protección actuales.

Saneamiento

Se contempla la sustitución de un tramo de la red de saneamiento, entre la calle Joaquín Blake y la calle Loma del Colegial. La actuación permitirá renovar el actual colector de hormigón en masa de 300 mm de diámetro por otro de conducción de PVC de 630 mm de diámetro, que conectará a la red existente para la evacuación de aguas residuales.

La actuación se completa con nuevas conducciones subterráneas para telecomunicaciones y electricidad. Además, se sustituirán las farolas de alumbrado público por otras más modernas y eficientes.

Jardinería

Los ficus y las palmeras se trasplantarán a otras zonas y se sustituirán por ejemplares de especies de Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’ en alcorques, en aquellos tramos de acera que permitan garantizar un ancho libre de paso mínimo de 1,80 metros. No obstante, se mantendrá la línea de naranjos de la acera norte de la calle.

En la zona junto a la avenida Isabel Manoja se proyectan varias jardineras integradas en el pavimento drenante en las que se plantará árboles, palmeras y arbustos que generen zonas de estancia sombreadas y frescas, con ejemplares de Koelreuteria bipinnata, Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’, Hibiscus syriacus, Melia azedarach, Hibiscus rosa-sinensis, Salvia rosmarinus, Lavandula angustifolia, Genista hirsuta, Lampranthus spectabilis y Washingtonia robusta.

El proyecto se completa con la instalación de una nueva red de riego, bancos, papeleras y aparcamientos para bicicletas.

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La reforma de la calle Europa forma parte de los proyectos de reurbanización presupuestados por el Ayuntamiento de Torremolinos para 2026, como la remodelación de la calle Niña de Oro, la segunda fase de remodelación del Camino del Agua la calle Salvador Allende y Los Nidos; así como la segunda fase de reurbanización de la Cañada de Los Cardos y la reordenación de Cerro Largo.