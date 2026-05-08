Seguridad
El Ayuntamiento de Fuengirola amplía la Policía Local con 20 nuevas plazas para reforzar la seguridad
Doce policías están ya en proceso de formación y se han aprobado ocho nuevos puestos
El Ayuntamiento de Fuengirola reforzará la seguridad con 20 nuevas plazas de Policía Local. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Mula (PP).
«Fuengirola es una ciudad segura y con orden. Hace unos meses informé de que íbamos a tomar una serie de medidas para reforzar la seguridad, porque el orden son prioridades absolutas. Entre ellas, el incremento de la plantilla de agentes de la Policía Local», ha manifestado la regidora, que ha comparecido junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, y el intendente jefe de esta institución municipal, Sergio Luna.
En el último Pleno ordinario se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar a ocho nuevos policías. Estos se sumarán a los doce que, tras el reciente proceso de oposición, están ya realizando su proceso de formación en la Escuela de Policías Locales de Andalucía.
Mula ha señalado que la Policía Local de Fuengirola cuenta con una plantilla de 146 agentes. En función de la población censada, hay un policía por cada 581 vecinos, frente a los 667 que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Con la incorporación de los 20 nuevos funcionarios, esta relación numérica se rebajará hasta los 511 agentes por cada residente, situando al cuerpo por debajo de los 556 que fija la Unión Europea.
Este incremento de efectivos se suma a los diecisiete que durante los últimos cinco años el Ayuntamiento ha incorporado a Cuerpo de Extinción y Prevención de Incendios, que actualmente cuenta con 35 agentes. La plantilla de Bomberos más dotada de sus 40 años de existencia.
«Seguimos cumpliendo los compromisos en materia de seguridad. Para que los fuengiroleños y visitantes sepan que están a salvo y contamos con los medios, si ocurriera algo», ha dicho Ana Mula.
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