Accidente de tráfico
Excarcelan a un conductor que quedó atrapado tras un accidente de tráfico en Torremolinos
El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo tras salirse de la vía en la Glorieta de la Cañada de los Cardos
Un accidente registrado en la mañana de este sábado, 9 de mayo, en Torremolinos ha dejado a un conductor herido, que tuvo que ser rescatado y excarcelado por los bomberos tras salirse de la vía el coche que conducía.
Así lo han informado fuentes del Consoricio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación, que han detallado que el hombre quedó atrapado en el interior del vehículo tras la colisión, a las 8.00 horas, en la Glorieta de la Cañada de los Cardos, "donde un turismo se había salido de la vía". Por suerte, era el único ocupante del coche siniestrado.
Además de los bomberos del CPB, el 112 Emergencias de Andalucía movilizó efectivos de la Policía Local torremolinense y servicios santorios, que trasladaron al hombre en ambulancia hasta el hospital más cercano para recibir asistencia sanitaria.
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