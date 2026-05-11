Cultura
Torremolinos se prepara su décima FreakCon, que tendrá a Giancarlo Exposito como principal estrella
El actor, famoso en todo el mundo por su papel de Gus Fring en 'Breaking Bad' es uno de los más de 60 invitados nacionales e internacionales, que charlarán y firmarán fotos con los asistentes al Palacio de Congresos de Torremolinos los días 22 y 23 y 24 de mayo
Los amantes de la serie de televisión 'Breaking Bad' están de suerte. El actor Giancarlo Esposito, Gus Fring en la ya mítica serie de Sony Pictures Television, aclamada por crítica y público vendrá a la FreakCon, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos, los días 22 y 23 y 24 de mayo.
La cita con el actor italoamericano (conocido también por sus interpretaciones en 'Better Call Saul', 'The Mandalorian' o 'The Boys' será el día 24 de mayo. Los fans de la serie en la que un profesor de química decide fabrica y vender metanfetaminas costear su tratamiento contra el cáncer y asegurar el futuro de su familia, tendrán que tirar de bolsillo para lograr una instantánea y una firma con el actor.
Primero deberán pagar la entrada al festival: 17 euros el sábado y 17 euros el domingo; aunque hay un bono para los dos días por 25 euros. Y después reservar una cita para el domingo 24 de mayo en la sesión de fotos con el actor (35 euros) y otra en caso de que quieran que se la firme (otros 25 euros).
Un día más de festival
Pero la X FreakCon de Torremolinos es mucho más. Esta nueva edición, el festival amplía su programación a tres jornadas, superando las 600 horas de contenido y reforzando su apuesta por el talento, la industria y el entretenimiento global
El festival internacional de cultura pop, manga, cómic, series y videojuegos del sur de Europa, se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en el Palacio de Congresos de Torremolinos, consolidándose como uno de los mayores encuentros de cultura pop y entretenimiento del país y reforzando su dimensión internacional con invitados, contenidos y experiencias llegadas de distintos puntos del mundo.
Un paraíso de la cultura pop
Durante la presentación del evento, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado el cartel de este año, que será "el paraíso de los miles de seguidores que atrae la cultura pop, el anime, el cómic, los videojuegos y, en general, la creación digital".
"Si hablamos de Freakcon, no solo hablamos de entretenimiento digital y de cultura GEEK. No solo hablamos de una comunidad y de su pasión por la cultura pop. Hablamos de un evento imprescindible para entender la industria creativa en nuestra provincia, y de un proyecto estratégico para el turismo" ha añadido el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Torremolinos, Luis Rodríguez.
Más de 600 horas de actividades
La edición de este es la "más ambiciosa" celebrada hasta la fecha, con más de 600 horas de programación distribuidas entre actividades, conciertos, concursos, charlas, experiencias inmersivas, videojuegos, exhibiciones y espacios temáticos dirigidos a públicos de todas las edades, que se celebrarán gracias a la presencia de más de 60 invitados nacionales e internacionales.
Artistas invitados
Junto a Giancarlo Esposito hay confirmados nombres internacionales como el artista japonés Coda; la cosplayer francesa Cinderys; y la cantante hispano-japonesa Tami Tamako, vinculados al cine, la música, el cosplay y la creación digital.
Algunos de los invitados nacionales de los que podrán disfrutar los asistentes son: Elesky, Míster Jägger, Salva Espín, Pasqual Ferry, Natacha Bustos, Jesús Merino, Carolina Jiménez, José Carabias o Papi Gavi.
K-Pop Fest
Entre las principales novedades de este décimo aniversario, FreakCon incorporará por primera vez una jornada inaugural de apertura el viernes 22 de mayo a partir de las 17:00h con la celebración de K-Pop Fest, una pre-party temática dedicada a la cultura pop coreana que ampliará la experiencia del evento desde el inicio del fin de semana.
Además, FreakCon 2026 continuará reforzando su apuesta por la industria creativa y el talento emergente con espacios específicos dedicados al desarrollo de videojuegos, creación artística, cosplay, ilustración, contenido digital y nuevas narrativas audiovisuales, consolidando el evento como un punto de encuentro entre comunidad, creadores y sector profesional.
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