Torremolinos presenta en Madrid su nueva campaña turística, ‘Tremendo Torremolinos’

Torremolinos ha presentado este miércoles en Madrid su nueva campaña turística, ‘Tremendo Torremolinos’, una propuesta promocional que busca poner voz y rostro a la esencia de la ciudad a través de su gente, su historia reciente y su diversidad. El acto, celebrado en Espacio Almagro, ha reunido a más de 160 personas, entre representantes de la patronal hotelera, empresas turísticas, hoteles, touroperadores, agencias y medios de comunicación.

La campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Torremolinos, estaba prevista inicialmente en el marco de Fitur, aunque tuvo que suspenderse tras el trágico accidente de Adamuz. Finalmente, la alcaldesa, Margarita del Cid, anunció en marzo que la presentación tendría lugar este 13 de mayo en la capital.

Durante su intervención, Del Cid ha defendido que la nueva acción promocional nace con la voluntad de mostrar un Torremolinos contado "desde dentro", lejos de las postales turísticas convencionales y centrado en las personas que forman parte de la identidad del municipio. La regidora ha subrayado que la campaña apela a las raíces de la ciudad y a su capacidad histórica para situarse "siempre un paso por delante".

Torremolinos ha presentado su nueva campaña turística en Madrid. / L.O.

Señas de identidad

La alcaldesa ha destacado que ‘Tremendo Torremolinos’ merecía "una puesta de largo como esta, porque derrocha originalidad e identidad torremolinense. Como la de los protagonistas del nuevo vídeo promocional, Carrete, Borja Cortés, Alma DeSoul y Carmen Balbuena. Gracias, queridos vecinos, por estar hoy aquí, y por ser el corazón de esta campaña. Personas que encarnan perfectamente un Torremolinos que es, a su vez, muchos otros Torremolinos".

Del Cid ha incidido en que la promoción turística de un destino consolidado exige propuestas diferenciadoras, y ha situado la identidad local como el principal elemento distintivo de Torremolinos. En este sentido, ha afirmado: "Nuestra apuesta con esta campaña es apelar a nuestra identidad, a nuestras raíces, ese carácter vanguardista, de modernidad, de siempre un paso por delante, pero sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos".

Un Torremolinos en cada persona

La campaña se presenta como un canto a la diversidad, al ingenio y a la libertad individual, valores que el Ayuntamiento vincula al ADN torremolinense. Según la alcaldesa, no se trata de mostrar únicamente paisajes o recursos turísticos, sino de reivindicar una forma de vivir y entender la ciudad.

"Hay un Torremolinos para cada persona", ha señalado Del Cid, que ha cerrado su intervención citando una frase de Carrete incluida en el vídeo promocional: "De Madrid al cielo, y de Torremolinos, a la gloria".

Vídeo promocional

El vídeo de ‘Tremendo Torremolinos’ está protagonizado por los bailaores José Losada 'Carrete' y Borja Cortés, la nadadora Carmen Balbuena y la drag queen Alma DeSoul, perfiles representativos de la cultura, el deporte, la diversidad y el carácter popular de la ciudad.

A través de sus testimonios, la pieza retrata un Torremolinos cotidiano, emocional y reconocible, con historias que buscan conectar con el espectador desde la autenticidad.

La producción combina imágenes actuales, sonido ambiente real, una fotografía cuidada y una narrativa visual dinámica para ofrecer una mirada luminosa y espontánea del Torremolinos actual. El resultado es un recorrido por la ciudad a través de quienes la habitan, un homenaje a su pasado reciente y a su presente como destino turístico abierto, diverso y en constante transformación.

Un año de récord

Del Cid también ha recordado que 2025 fue un año récord para el turismo local y ha asegurado que Torremolinos continúa consolidándose en la excelencia durante 2026. La alcaldesa ha vinculado estos resultados a la fortaleza del sector turístico, pero también a la regeneración urbana, la cultura y la capacidad del municipio para seguir proyectándose como "un lugar de libertad" durante todo el año.