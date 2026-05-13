Infraestructuras
Urbaser inicia las obras de mejora del camino de Los Pedregales entre Casares y Estepona
Los trabajos permitirán mejorar el firme a lo largo de siete kilómetros y crear un nuevo acceso al Complejo Ambiental Costa del Sol
La empresa Urbaser, que gestiona el Complejo Ambiental Costa del Sol, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha comenzado las obras de mejora del camino de Los Pedregales.
Esta actuación permitirá reforzar la seguridad, funcionalidad y capacidad de esta vía que conecta los términos municipales de Casares y Estepona.
El proyecto supone una inversión superior al millón y medio de euros y abarca un tramo de carretera de más de siete kilómetros.
Las obras incluyen una serie de intervenciones para optimizar el estado del firme y la seguridad del trazado. La actuación contempla también un nuevo acceso al complejo ambiental específico para vehículos pesados, incorporando un carril de espera que mejorará la circulación en este tramo.
Ámbito de actuación
El camino de Los Pedregales discurre entre los municipios de Casares y Estepona. El tramo de Casares se extiende desde la conexión con la MA-8300 hasta la glorieta del polígono industrial Sierra Bermeja.
A partir de este punto comienza el tramo de Estepona, que finaliza en la glorieta de acceso a la estación de servicio Cepsa, en el enlace con la autovía A-7 y AP-7, a la altura del polígono industrial José Martín Méndez.
Mejor conectividad y mayor seguridad
La actuación persigue no solo mejorar el estado del firme, sino reforzar la seguridad vial y el tránsito de vehículos, especialmente los de gran tonelaje, en un eje clave para la actividad industrial y la conexión entre ambos municipios.
Y es que en la zona no solo opera el Complejo Ambiental Costa del Sol, sino el polígono de Casares, algunas canteras y numerosas empresas.
Está previsto que la obra se alargue durante unos dos meses.
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