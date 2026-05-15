La Costa del Sol de Málaga se confirma como uno de los epicentros europeos de las branded residences: 2.500 millones de valor de mercado y 1.500 viviendas de lujo previstas

La Costa del Sol de Málaga se ha convertido en uno de los epicentros europeos de la inversión inmobiliaria en el segmento conocido como branded residences con cerca de 2.500 millones de euros de valor de mercado y más de 1.500 nuevas unidades de vivenda que se irán entregando en estos próximos años. El concepto brandes residence alude a viviendas o apartamentos exclusivos de lujo fruto de la colaboración entre promotores inmobiliarios y compañías hoteleras y marcas de prestigio asociadas al semento de lujo.

El litoral malagueño se consolida así como uno de los principales hubs europeos para el desarrollo de branded residences, impulsada por factores como "el atractivo internacional del destino; la demanda residencial extranjera; la fortaleza del segmento luxury; la evolución del turismo premium; y el interés creciente de operadores hoteleros y marcas globales por integrar modelos híbridos entre hospitality y residencial".

Los datos se recogen en el Branded Residences Monitor, presentado en el marco del foro Vitur Summit, que se ha desarrollado durante estos días en la capital malagueña. El estudio identifica actualmente 23 desarrollos de branded residences en la zona, que suman un total de 1.559 unidades residenciales y representan un valor de mercado estimado cercano a los 2.500 millones de euros.

El producto medio: un apartento 250 metros y casi tres millones de eruros

El informe también define el perfil medio del activo branded residence en la Costa del Sol. Actualmente, el producto predominante es un apartamento residencial ubicado en destino vacacional, con una superficie media de 247 metros cuadrados y un valor de mercado cercano a los 2,9 millones de euros por unidad.

Uno de los principales indicadores que revela el informe es la fuerte aceleración del pipeline previsto para los próximos años. Solo en 2028 está prevista la entrega de más de 600 unidades, mientras que más de 1.000 nuevas branded residences llegarán al mercado a partir de este mismo año 2026.

Así, el cronograma detallado de entrega de viviendas/apartamentos estimado por el Branded Residences Monitor es de 482 unidades hasta el momento, con otras 101 previstas para 2027, 628 apra 2028 y 87 para 2029. Hay otras 261 unidades de las que aún no hay estimación temporal de entrega.

El análisis refleja que el 57% de los proyectos están ya en fase de comercialización, otro 8,7% está ya comercilizado y un 34,7% está en proceso de licencia. Del total de iniciativas, un 69% se engloba en el ámbito residencial frente a otro 31% de corte turístico.

Una imagen del proyecto Tierra Viva de Lamborghini en Marbella. / L. O.

Según concluye el informe, estos datos reflejan que el segmento se encuentra todavía en una fase "clara de expansión y crecimiento, lejos aún de alcanzar un escenario de madurez consolidada".

Los compradores buscan en la Costa del Sol cada vez más experiencias vinculadas al estilo de vida

"El mercado de branded residences en Andalucía ya no puede entenderse como un fenómeno puntual o aspiracional. Estamos ante un segmento inmobiliario con identidad propia, dimensión económica relevante y una capacidad creciente para atraer inversión, marcas internacionales y demanda de alto poder adquisitivo", señalan los responsables del Branded Residences Monitor.

Añaden que el crecimiento del segmento responde a una "transformación estructural" del mercado residencial premium internacional, donde los compradores "buscan cada vez más experiencias vinculadas al estilo de vida, la hospitalidad, servicios personalizados, gestión profesionalizada y respaldo de marca".