La Policía Nacional detiene a dos tironeros por ocho robos a turistas en Torremolinos, uno de ellos usando una pistola Taser

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de varios robos con violencia a turistas en el municipio malagueño de Torremolinos. La investigación del Grupo I de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena ha esclarecido ocho asaltos en los que los sospechosos utilizaban distintas artimañas de distracción sobre sus víctimas para finalmente arrancarles las joyas que portaban. En uno de los casos, el denunciante declaró que sufrió una descarga eléctrica de una pistola Taser. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para el principal investigado, de 18 años, que fue arrestado en el mismo municipio. Su compinche, de 22 años, fue localizado en Estepona.

Piezas recuperadas. / L.O.

Los investigadores comenzaron a trabajar en este caso tras vincular numerosas denuncias registradas desde marzo por robos con violencia e intimidación que se concentraban en La Carihuela, una de las zonas turísticas con más vida del municipio, actividad que generó una importante alarma social. Los testimonios de las víctimas y otras diligencias permitieron determinar que los autores actuaban en equipo de hasta tres personas y que se desplazaban desde la capital malagueña para abordar a ciudadanos extranjeros de vacaciones en Torremolinos.

Buscaban piezas de oro

"Los sospechosos se repartían diversos roles en los asaltos. Mientras uno de ellos distraía al turista, sus compinches arrebataban con violencia las joyas al objetivo, teniendo predilección por el oro", ha explicado la Comisaría Provincial en un comunicado. Los policías también consiguieron seguir la pista de algunas de las piezas robadas, ya que los ladrones las vendían en comercios de compraventa de oro, donde fueron recuperadas tres cadenas de este metal precioso. El trabajo policial, apuntalado con el reconocimiento fotográfico de los asaltantes por parte de alguna de las víctimas, permitieron ponerles nombres y apellidos.

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La investigación continúa abierta, por lo que podrían producirse nuevas detenciones relacionadas con el caso.