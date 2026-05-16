El litoral de la Costa contará con 102 canales en el verano

Los municipios de la Costa del Sol contarán con 102 canales para la utilización de las playas durante los meses de verano, la etapa de más afluencia de turistas a la comarca y de más utilización del litoral.

El municipio que más canales tendrá será, con 27, Marbella, cuyo litoral ronda los 27 kilómetros de longitud; seguido por Torremolinos, con 20. Estepona tendrá 14; Mijas y Benalmádena dispondrán de diez cada uno de ellos; Fuengirola, nueve; y Casares, tres. Además, Mijas y Marbella contarán cada una de ellas con un canal para la práctica del kite surf.

Del total de canales, 15 serán para embarcaciones a motor; ocho para embarcaciones sin motor; cuatro adosados pata embarcaciones sin motor; y dos para la práctica del kitesurf, además de dos canales de nado que se habilitará en el litoral de Marbella, según anunció ayer la Mancomunidad de Municipios, encargada de balizar la costa de la comarca.

Ilustración del balizamiento en las playas / L.O.

Marbella contará con cinco parques acuáticos, además de cuatro zonas de baños adaptadas; Fuengirola, dispondrá de tres parques acuáticos; y Benalmádena, Estepona, Mijas y Manilva, uno cada municipio.

Los municipios costeros de la comarca contarán este verano con 21 circuitos para el uso de las motos náuticas, de los que siete se ubicarán frente a las playas de Marbella; seis, en Estepona; tres, en Torremolinos; dos en Fuengirola; y uno en Benalmádena, Mijas y Manilva, según señaló el ente mancomunado.

El balizamiento frente a las playas de la Costa del Sol estará en funcionamiento durante cuatro meses, hasta el 25 de octubre. La puesta en marcha del servicio supondrá una inversión de 215.655 euros para la Mancomunidad de Municipios. «De momento, ya se han instalado 86.000 metros de balizamiento litoral, con boyas cada 200 metros de distancia», señaló el presidente de la entidad supramunicipal de la Costa del Sol, Manuel Cardeña.

La Mancomunidad de Municipios comenzó el balizamiento de las playas de la comarca el pasado 4 de mayo. Las actuaciones para instalar las balizas se prolongarán durante dos semanas, el mismo periodo que los operarios emplearán para su retirada al final del verano.

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En Manilva, los operarios balizarán 6,5 kilómetros de longitud costa; en Casares, 2,5 kilómetros de longitud; en Estepona, más de 22,2 kilómetros; o en Mijas cerca de 11 kilómetros, según los datos del ente mancomunado de la Costa del Sol.