Los resultados en Benalmádena de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una cifra que puede depender de pequeños movimientos de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga vuelve a aparecer como una de las plazas decisivas de la noche electoral.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio clave para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

En ese tablero provincial, Benalmádena será uno de los municipios a observar en la Costa del Sol. No solo por su volumen de población, sino porque en las últimas elecciones andaluzas reflejó con claridad algunas de las dinámicas que ahora vuelven a estar en juego: fuerte ventaja del PP, consolidación de Vox, resistencia del PSOE y pugna ajustada entre las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas.

Benalmádena, un municipio claramente favorable al PP en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP ganó con claridad en Benalmádena. Los populares obtuvieron 11.078 votos, el 46,57% del total, en una jornada con el escrutinio completado al 100%. Esa cifra situó al partido de Juanma Moreno muy por delante del resto de candidaturas y confirmó a Benalmádena como uno de los puntos fuertes del PP en la provincia de Málaga.

El PSOE-A fue la segunda fuerza en el municipio, con 4.452 votos y el 18,71%, a más de 6.600 papeletas de distancia del PP. Vox ocupó la tercera posición, con 3.570 votos y el 15,01%, un resultado suficiente para situarse como actor relevante dentro del bloque de la derecha.

La participación alcanzó el 54,46%, con 23.958 votos contabilizados, mientras que la abstención se situó en el 45,54%, con 20.036 electores que no acudieron a votar. También se registraron 169 votos nulos y 209 votos en blanco.

Vox, el factor que puede alterar el reparto en Málaga

El resultado de Vox será una de las grandes incógnitas del 17M en Benalmádena y en el conjunto de la provincia. En 2022, la formación logró en la localidad 3.570 votos, el 15,01%, una cifra relevante, aunque todavía lejos del PP.

La clave no está tanto en si Vox puede disputar la primera posición en Benalmádena, sino en cuánto voto puede absorber dentro del espacio conservador. Si el partido crece a costa del PP, puede reducir el margen popular en la provincia y complicar el reparto final de escaños en Málaga.

Ese equilibrio será especialmente sensible porque Málaga reparte 17 diputados y el último escaño puede decidirse por diferencias ajustadas. En ese contexto, municipios como Benalmádena pueden ayudar a medir si el PP mantiene la concentración del voto de 2022 o si Vox gana terreno en la Costa del Sol.

El PSOE busca recuperar distancia en Benalmádena

El PSOE-A parte en Benalmádena desde una posición de desventaja respecto al PP. En las últimas elecciones andaluzas obtuvo 4.452 votos, el 18,71%, y quedó como segunda fuerza municipal. Su reto en el 17M será comprobar si consigue recortar distancia con los populares y reforzar su papel como principal alternativa.

El resultado socialista en Benalmádena también será importante en clave provincial. Si el PSOE mejora en municipios medianos y grandes de Málaga, puede aumentar sus opciones de disputar escaños en una circunscripción donde cada punto porcentual puede tener efecto en el reparto final.

Por Andalucía y Adelante, una pugna muy ajustada

A la izquierda del PSOE, Benalmádena dejó en 2022 una fotografía especialmente ajustada. Por Andalucía logró 1.924 votos, el 8,09%, mientras que Adelante Andalucía-Andalucistas obtuvo 956 votos, el 4,02%. La distancia entre ambas candidaturas fue inferior al millar de votos.

Ese pulso será otra de las lecturas relevantes del 17M. Por Andalucía tratará de conservar su espacio electoral, mientras Adelante Andalucía buscará crecer en un escenario en el que la fragmentación puede limitar las opciones de representación de la izquierda alternativa en la provincia.

La suma, la movilización y la distribución de este voto serán claves para saber si ese espacio político logra tener peso real en Málaga o si vuelve a quedar condicionado por la división entre candidaturas.

Benalmádena, termómetro electoral en la Costa del Sol

Con estos datos, Benalmádena se perfila como un municipio clave para tomar la temperatura política de la Costa del Sol. En 2022, el PP ganó con una ventaja amplia, Vox se consolidó como tercera fuerza, el PSOE quedó lejos de los populares y la izquierda alternativa se repartió entre Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El 17M servirá para comprobar si esa fotografía se mantiene o si hay movimientos suficientes para alterar el equilibrio provincial. Málaga no solo contará votos: puede acabar marcando el margen de gobernabilidad en Andalucía.