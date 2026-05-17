Los resultados en Estepona de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo llegan con una pregunta central: si Juanma Moreno podrá revalidar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PP tendrá que abrir una negociación con Vox. La respuesta puede depender de un puñado de votos en provincias muy competidas. Y entre ellas, Málaga vuelve a ocupar un papel decisivo.

En ese mapa provincial, Estepona aparece como uno de los municipios relevantes de la Costa del Sol Occidental. En las elecciones andaluzas de 2022, con el escrutinio al 100%, el PP logró 11.426 votos, el 50,33%, y se impuso con claridad al PSOE-A y a Vox. La segunda posición, sin embargo, quedó extremadamente ajustada: los socialistas obtuvieron 3.868 votos y Vox alcanzó 3.806, apenas 62 papeletas menos.

El PP superó el 50% en Estepona en las andaluzas de 2022

Estepona fue en 2022 uno de los grandes apoyos del PP en la provincia de Málaga. Los populares reunieron 11.426 votos y superaron la barrera del 50%, una cifra que les situó a gran distancia del resto de candidaturas.

Ese resultado convierte al municipio en una plaza importante para medir la fortaleza del PP en la Costa del Sol. Mantener ese nivel de apoyo será una de las claves para los populares en una provincia donde el reparto de escaños puede depender de diferencias muy ajustadas.

La incógnita está en comprobar si el PP conserva esa base electoral o si una parte de su voto se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha obtuvo en Estepona 3.806 votos, el 16,76%, un resultado relevante y muy próximo al del PSOE-A, que fue segunda fuerza por un margen mínimo.

Vox y PSOE, separados por solo 62 votos

Uno de los datos más significativos de las últimas andaluzas en Estepona fue la estrecha diferencia entre PSOE-A y Vox. Los socialistas sumaron 3.868 votos, el 17,04%, mientras Vox consiguió 3.806, el 16,76%. La distancia entre ambos fue de solo 62 papeletas.

Ese empate técnico por la segunda posición añade interés al resultado del 17M. Para Vox, Estepona puede ser un municipio clave para comprobar si consolida su crecimiento en la Costa del Sol. Para el PSOE, el reto será resistir y ampliar su ventaja frente a una candidatura que quedó prácticamente a la par en 2022.

El comportamiento de Vox será, además, una de las claves del reparto provincial. Si crece a costa del PP, puede estrechar el margen de Juanma Moreno para alcanzar la mayoría absoluta. Si avanza sobre el PSOE, puede modificar el equilibrio entre bloques y reforzar su peso en una eventual negociación postelectoral.

El PSOE busca recuperar terreno en una plaza difícil

El PSOE-A afronta las elecciones andaluzas del 17M con el reto de recuperar terreno en Estepona. En 2022 fue la segunda fuerza, pero quedó muy lejos del PP: 3.868 votos frente a los 11.426 de los populares.

La movilización de su electorado será una de las claves para los socialistas. En un escenario provincial ajustado, reducir la distancia con el PP en municipios con peso demográfico como Estepona puede ser importante para dificultar la mayoría absoluta de Juanma Moreno y mejorar las opciones del bloque de la izquierda.

El PSOE también tendrá que contener la competencia de Vox por la segunda plaza y evitar fugas hacia otras candidaturas progresistas. En 2022, la suma de Por Andalucía y Adelante Andalucía superó los 2.000 votos en Estepona, una bolsa que también será relevante para medir la capacidad de reorganización de la izquierda.

Por Andalucía y Adelante se disputan el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura más votada en Estepona en las andaluzas de 2022. Logró 1.340 votos, el 5,9%, por delante de Adelante Andalucía-Andalucistas, que obtuvo 832 papeletas y el 3,66%.

La diferencia entre ambas candidaturas fue de algo más de 500 votos, pero el espacio de la izquierda alternativa vuelve a depender de su capacidad para concentrar apoyos y evitar que la fragmentación limite sus opciones de representación por Málaga.

En una provincia que reparte 17 escaños, cada punto de voto puede ser decisivo. La evolución de Por Andalucía y Adelante Andalucía será una de las lecturas de la noche electoral, especialmente si el PP queda por debajo de la mayoría absoluta y el tablero obliga a mirar con detalle el reparto de cada provincia.