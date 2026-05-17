Los resultados en Fuengirola de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga aparece como una de las plazas clave de la noche electoral.

Fuengirola, una victoria rotunda del PP en las últimas andaluzas

En las elecciones andaluzas de 2022, con el 100% escrutado, el PP fue la fuerza más votada en Fuengirola con 12.328 votos, el 51,16% del total. Los populares superaron la mitad de los apoyos emitidos y lograron una ventaja muy amplia sobre el PSOE-A, que quedó en segunda posición con 4.352 votos, el 18,06%.

La diferencia entre ambas formaciones fue de 7.976 papeletas, un margen que refleja el claro dominio del PP en el municipio. Ese resultado convirtió a Fuengirola en una de las plazas más sólidas para los populares en la provincia de Málaga.

La clave ahora estará en comprobar si el PP consigue mantener ese nivel de apoyo el 17M o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox, una de las variables que pueden condicionar el reparto final de diputados por Málaga.

Vox, cerca del PSOE-A en la pelea por la segunda posición

Uno de los datos más destacados de las últimas elecciones andaluzas en Fuengirola fue la distancia entre PSOE-A y Vox. Los socialistas lograron 4.352 votos, mientras que Vox alcanzó 3.555 papeletas, el 14,75%.

La diferencia entre ambos fue de 797 votos, un margen que sitúa a Vox como una fuerza con capacidad de disputar la segunda posición en el municipio. No estuvo cerca de amenazar la primera plaza del PP, pero sí confirmó un peso relevante dentro del bloque de la derecha.

La participación, una clave para interpretar el resultado

Fuengirola registró en las últimas andaluzas 24.239 votos contabilizados, con una participación del 56,1%. La abstención se situó en el 43,9%, con 18.970 electores que no acudieron a las urnas.

Ese dato convierte la movilización en un factor relevante para el 17M. En un municipio con un censo amplio, cualquier variación en la participación puede alterar la distancia entre los principales partidos y modificar el peso de cada bloque.

Además, se contabilizaron 144 votos nulos, el 0,59%, y 145 votos en blanco, el 0,6%.

La izquierda alternativa busca espacio por detrás del PSOE

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura con más apoyo en Fuengirola en 2022. Logró 1.550 votos, el 6,43%. Por detrás quedó Adelante Andalucía-Andalucistas, con 746 votos, el 3,1%.

Entre ambas candidaturas sumaron 2.296 votos, una cifra significativa, aunque insuficiente para acercarse al PSOE-A, que mantuvo con claridad la segunda posición. La incógnita para el 17M será si la izquierda alternativa logra reorganizar ese espacio o si la fragmentación vuelve a limitar sus opciones.