Los resultados en Mijas de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga vuelve a aparecer como una de las plazas clave de la noche electoral.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

Mijas, una plaza claramente favorable al PP en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP ganó con claridad en Mijas. Los populares obtuvieron 10.339 votos, el 44,11% del total, con el escrutinio completado al 100%. Ese resultado situó al partido de Juanma Moreno muy por delante del resto de candidaturas y consolidó a Mijas como uno de los municipios relevantes para el PP en la provincia de Málaga.

El PSOE-A fue la segunda fuerza, con 4.433 votos y el 18,91%, a casi 5.900 papeletas de distancia de los populares. Vox quedó en tercera posición, con 3.855 votos y el 16,45%, un porcentaje significativo que confirma su peso dentro del bloque de la derecha.

La participación se situó en el 50,46%, con 23.661 votos contabilizados, mientras que la abstención alcanzó el 49,54%, con 23.227 electores que no acudieron a las urnas. Además, se registraron 221 votos nulos y 209 votos en blanco.

Vox, el factor que puede alterar el reparto provincial

El resultado de Vox será una de las grandes incógnitas del 17M en Mijas y en el conjunto de la provincia. En 2022, la formación logró en el municipio 3.855 votos, el 16,45%, un dato que la dejó cerca del PSOE-A y con una base electoral relevante.

La clave no está tanto en si Vox puede disputar la primera posición en Mijas, sino en cuánto voto puede captar dentro del espacio conservador. Si crece a costa del PP, puede estrechar el margen popular en Málaga y condicionar el reparto final de escaños en una circunscripción donde el último diputado puede decidirse por diferencias ajustadas.

Ese equilibrio será especialmente importante en municipios de peso como Mijas, donde una variación de varios cientos o pocos miles de votos puede ayudar a explicar si el PP mantiene la concentración del voto de 2022 o si Vox gana terreno en la Costa del Sol.

El PSOE busca recortar una distancia amplia

El PSOE-A parte en Mijas desde una posición de clara desventaja respecto al PP. En las últimas elecciones andaluzas obtuvo 4.433 votos, el 18,91%, y quedó como segunda fuerza municipal, aunque lejos de los populares.

Su reto el 17M será comprobar si logra movilizar a su electorado y reducir la distancia con el PP. En clave provincial, cualquier mejora del PSOE en municipios grandes y medianos de Málaga puede tener efecto en el reparto de los 17 escaños que se asignan por la provincia.

La evolución del voto socialista en Mijas será, por tanto, una de las referencias para medir si el PSOE resiste como principal alternativa o si vuelve a quedar atrapado entre la ventaja del PP y el avance de Vox.

Por Andalucía y Adelante, una pugna por el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, Mijas dejó en 2022 una fotografía con ventaja para Por Andalucía. La candidatura obtuvo 1.573 votos, el 6,71%, mientras que Adelante Andalucía-Andalucistas sumó 964 votos, el 4,11%.

Ese pulso será otra de las lecturas relevantes de la noche electoral. Por Andalucía tratará de conservar su espacio, mientras Adelante Andalucía buscará crecer en un escenario en el que la fragmentación puede limitar las opciones de representación de la izquierda alternativa por Málaga.

La suma de ambas fuerzas alcanzó en 2022 más de 2.500 votos en Mijas. La cuestión será si ese electorado se mantiene movilizado, si se concentra en alguna candidatura o si la división vuelve a restar capacidad de influencia en el resultado provincial.

El voto de Ciudadanos, otra bolsa decisiva en Mijas

Otro elemento a tener en cuenta es el destino del voto de Ciudadanos. En 2022, la formación liberal todavía reunió en Mijas 1.237 votos, el 5,28%, un porcentaje superior al de otras candidaturas menores y una bolsa electoral que ahora puede resultar importante.

Parte de ese voto puede desplazarse hacia el PP, otra parte puede optar por otras candidaturas o incluso quedarse en la abstención. En una elección marcada por márgenes estrechos, el comportamiento de esos antiguos votantes de Ciudadanos puede contribuir a reforzar o reducir la ventaja popular.

La abstención, una clave local del 17M

Mijas también dejó en 2022 un dato relevante desde el punto de vista de la movilización: la abstención rozó la mitad del censo. Votó el 50,46% del electorado y se abstuvo el 49,54%. Esa cifra convierte la participación en una variable decisiva para el 17M.

Si los partidos logran movilizar a los votantes que se quedaron en casa, el resultado puede variar de forma significativa. En un municipio donde el PP ganó con claridad, pero donde Vox, PSOE y las fuerzas de izquierda mantienen bolsas de voto importantes, la participación puede condicionar la distancia entre bloques.