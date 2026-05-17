Los resultados en Torremolinos de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga vuelve a aparecer como una de las plazas clave de la noche electoral.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

Torremolinos, una plaza muy favorable al PP en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP ganó con claridad en Torremolinos. Los populares obtuvieron 13.044 votos, el 50,93% del total, con el escrutinio completado al 100%. Fue un resultado especialmente sólido, por encima de la barrera del 50%, que situó al partido de Juanma Moreno muy lejos del resto de candidaturas.

El PSOE-A fue la segunda fuerza en el municipio, con 4.386 votos y el 17,13%, a más de 8.600 papeletas de distancia del PP. Vox quedó en tercera posición, con 3.715 votos y el 14,51%, un porcentaje relevante aunque claramente por debajo del resultado popular.

La participación alcanzó el 56,69%, con 25.785 votos contabilizados, mientras que la abstención se situó en el 43,31%, con 19.698 electores que no acudieron a votar. Además, se registraron 174 votos nulos y 199 votos en blanco.

Vox, el factor que puede alterar el reparto en Málaga

El resultado de Vox será una de las grandes incógnitas del 17M en Torremolinos y en el conjunto de la provincia. En 2022, la formación logró 3.715 votos, el 14,51%, y se situó como tercera fuerza municipal, por detrás del PSOE-A pero con una distancia relativamente ajustada respecto a los socialistas.

La clave no está tanto en si Vox puede disputar la primera posición en Torremolinos, donde el PP partía de una ventaja muy amplia, sino en cuánto voto puede captar dentro del espacio conservador. Si crece a costa de los populares, puede reducir el margen del PP en Málaga y condicionar el reparto final de escaños.

Ese equilibrio será especialmente relevante en una provincia que reparte 17 diputados y donde el último asiento puede decidirse por diferencias ajustadas. En municipios como Torremolinos se medirá si el PP mantiene la concentración de voto que logró en 2022 o si Vox gana terreno dentro del bloque de la derecha.

El PSOE busca recortar una distancia muy amplia

El PSOE-A parte en Torremolinos desde una posición de desventaja clara. En las últimas elecciones andaluzas obtuvo 4.386 votos, el 17,13%, y quedó como segunda fuerza, aunque muy lejos del PP.

Su reto el 17M será comprobar si consigue movilizar a su electorado y reducir una distancia que en 2022 superó los 8.600 votos. En clave provincial, cualquier mejora socialista en municipios grandes y medianos de Málaga puede tener efecto en el reparto de los 17 escaños que se asignan por la circunscripción.

La evolución del voto socialista en Torremolinos será, por tanto, una referencia para medir si el PSOE resiste como principal alternativa al PP o si vuelve a quedar condicionado por la fortaleza popular y la presión de Vox.

Por Andalucía y Adelante, una pugna por el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, Torremolinos dejó en 2022 una fotografía con ventaja para Por Andalucía. La candidatura obtuvo 1.899 votos, el 7,41%, mientras que Adelante Andalucía-Andalucistas sumó 884 votos, el 3,45%.

Ese pulso será otra de las lecturas relevantes de la noche electoral. Por Andalucía tratará de conservar su espacio, mientras Adelante Andalucía buscará crecer en un escenario en el que la fragmentación puede limitar las opciones de representación de la izquierda alternativa por Málaga.

La suma de ambas candidaturas superó en 2022 los 2.700 votos en Torremolinos. La cuestión será si ese electorado se mantiene movilizado, si se concentra en alguna opción o si la división vuelve a reducir su capacidad de influencia en el resultado provincial.

La participación, una clave local del 17M

Torremolinos registró en 2022 una participación del 56,69%, superior a la mitad del censo, pero con una abstención todavía significativa del 43,31%. Ese dato convierte la movilización en una variable importante para el 17M.

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Si los partidos logran activar a parte del electorado que se quedó en casa, el resultado puede variar. En un municipio donde el PP ganó con claridad, pero donde PSOE, Vox y las fuerzas a la izquierda de los socialistas mantienen bolsas de voto relevantes, la participación puede condicionar la distancia entre bloques.