Un juzgado investiga la profanación de una iglesia de Fuengirola tras escupir un hombre a un Cristo

Un juzgado de Fuengirola ha ordenado la apertura de diligencias penales por la profanación de la iglesia de San José, ocurrida el pasado 2 de octubre de 2025, cuando un hombre supuestamente entró en el templo, escupió a una imagen de Cristo crucificado y trató de dañar elementos del altar.

La investigación judicial se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por Abogados Cristianos, según ha informado la organización en una nota. La entidad considera que los hechos pueden constituir un delito de profanación al entender que el ataque “se dirigió deliberadamente contra uno de los símbolos más sagrados y representativos del cristianismo”.

Los hechos ocurrieron en la iglesia de San José de Fuengirola

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los hechos se produjeron a primeras horas de la mañana del 2 de octubre de 2025. Un hombre habría irrumpido en el templo “muy alterado” y lanzando esputos mientras avanzaba hacia la zona del altar. El acceso a la parroquia se encontraba abierto en ese momento por labores de limpieza.

De acuerdo con el relato de los testigos, el intruso escupió a la talla de Cristo crucificado situada en el altar mayor y, además, cogió un cristal que cubría la mesa del altar con “intención de reventarlo”. La reacción de dos mujeres que se encontraban en el interior de la iglesia, que comenzaron a gritar, habría frenado su acción.

El hombre, que según los testimonios “vociferaba en una lengua extranjera”, huyó del templo, aunque finalmente fue detenido.

Abogados Cristianos ve un delito de profanación

Abogados Cristianos sostiene que “no se trata de un simple acto de vandalismo, sino de una conducta claramente ofensiva hacia los sentimientos religiosos”, al haberse dirigido contra la imagen de un Cristo crucificado dentro de una iglesia.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha defendido que los hechos investigados constituyen “una agresión directa a la fe y a los sentimientos religiosos de millones de cristianos”. “Escupir e intentar destruir un Cristo crucificado dentro de una iglesia es una agresión directa a la fe”, ha señalado.

Castellanos ha reclamado que “la justicia actúe con firmeza” ante lo que ha definido como una “escalada de ataques cristianófobos” en España.

La causa queda ahora en fase de investigación

La apertura de diligencias penales no implica una condena, sino el inicio de una fase de investigación judicial para esclarecer los hechos, determinar su posible encaje penal y depurar, en su caso, responsabilidades.

La organización denunciante ha recordado que ya ha impulsado otros procedimientos relacionados con ataques a templos católicos o actos contra símbolos religiosos, entre ellos la condena a activistas de Femen por el asalto a la Catedral de la Almudena de Madrid o causas abiertas por incidentes en iglesias de Almería y Lérida.