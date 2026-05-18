Arranca en Mijas el proyecto del centro de interpretación ‘El Burrito’ con un presupuesto de casi 40.000 euros

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado el proyecto constructivo del centro de interpretación ‘El Burrito’, una iniciativa destinada a fomentar el conocimiento, protección y preservación de la especie, icono del municipio.

La empresa Oluz es la encargada de concebir y diseñar un espacio que se situará en el Vial Sur, junto al Camino de las Canteras, en una parcela de 10.226 metros cuadrados, según indicó el Ayuntamiento de Mijas en un comunicado.

El presupuesto de adjudicación asciende a 39.782,38 euros y el plazo de ejecución del proyecto es de 60 días, por lo que en breve estará disponible el documento para dar el siguiente paso: sacar a concurso las obras y ejecutar sobre el terreno un parque recreativo cuya topografía escarpada facilitará la interacción con los burros en semilibertad.

Los objetivos que se persiguen son mejorar la conciencia global sobre los derechos y el bienestar de los animales, crear un observatorio de los burros, hacer posibles los paseos en senderos con sombra y arbolado y la participación del burro en la gestión de la masa forestal.

Además, los burros se podrán «jubilar» en el parque y se podrá acoger a animales adultos para su recuperación y su reubicación posterior. Asimismo, habrá un Centro de Interpretación del Burro Mijeño. Todo ello se completará con una red de senderos y zonas de esparcimiento.

Módulos

En el proyecto se plantea la construcción de tres grandes módulos para los burros, otro para usos veterinarios y el último a modo de almacén.

Las dimensiones de los establos tendrán una superficie útil que permitirá a los animales acceder, girarse, moverse y tumbarse sin dificultad en su interior. En total, son veinticuatro compartimentos con capacidad para dos burros en cada uno de ellos, con una capacidad total para 48 burros.

Cada compartimento deberá contar con un punto de agua para bebedero y un punto de luz, además de anillas en las paredes para permitir el amarre de los ejemplares y así garantizar la realización de labores de mantenimiento y limpieza.

Por otra parte, los establos se podrán situar en la parte inferior o superior de los senderos, aprovechando la forma natural del terreno, con estancias semienterradas integradas en el paisaje y cubierta vegetal.

El Consistorio destacó que la parcela dispone de servicios urbanísticos garantizados en su entorno, desde red de abastecimiento de agua potable y red de suministro de energía eléctrica desarrollada en el Camino de las Canteras hasta red de saneamiento de aguas residuales, que se desarrolla paralelamente al arroyo existente.

El eje vertebrador del parque es el denominado camino principal, de cinco metros de ancho, del que salen los caminos de acceso a los establos, de dos metros de ancho, que están diseñados para permitir el tránsito rodado de vehículos de mantenimiento y de reparto de comida en los establos.

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El vial se realizará con zahorra artificial y dividirá al parque en dos zonas: la citada de los módulos, por una parte, y otra de caminos acondicionados, senderos naturales, prados vallados vinculados a los establos de los burros, picadero y explanada para gestión de residuos