La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia insta a Endesa a dar servicio a las 72 familias sin luz de Estepona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto que Endesa debe realizar los trámites necesarios para suministrar electricidad a las 72 familias del residencial Alma, en Estepona.

La respuesta de la CNMC se produce a raíz de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Estepona el pasado 16 de marzo, en la que ponían en su conocimiento el conflicto que afectaba directamente a los compradores de este edificio, terminado y sin suministro, por lo que los afectados no podían entrar a vivir en él.

El Ayuntamiento recurrió a este órgano competente con idea de seguir apoyando a los vecinos perjudicados y que obtuvieran una solución al problema en el menor tiempo posible, ha informado este lunes en un comunicado el consistorio, dado que la compañía eléctrica manifestó su imposibilidad de dotar de luz al edificio.

Alternativas a Endesa

Familias afectadas y Ayuntamiento plantearon a la compañía eléctrica distintas alternativas que permitieran dotar de suministro al referido inmueble y que, según el consistorio, Endesa no ha aceptado hasta la fecha.

Asimismo, el Ayuntamiento ha criticado al Gobierno central, al que ha acusado de "incapacidad" para suministrar de luz a los nuevos desarrollos que están pendientes de ejecución en el país.

Al no contar el residencial con licencia de primera ocupación, las 72 familias que compraron en Alma no solo no pueden habitar ni escriturar el inmueble, sino que ni siquiera se puede financiar, y la mayoría de los compradores necesita hipoteca.

En febrero de 2022, el Ayuntamiento inició el proyecto de urbanización de La Calera -donde está la promoción que carece de electricidad- y, a pesar de no contar con la respuesta favorable expresa de Endesa -explican los afectados-, concedió la licencia de obra a la promotora, el Grupo Level.

Según Endesa, el consistorio comenzó los trámites para la solicitud de reserva de energía en 2021, pero no entregó la documentación inicial requerida, por lo que el expediente ni siquiera llegó a abrirse.

Al tomar conciencia de la situación, desde el Ayuntamiento de Estepona se ha vuelto a realizar la solicitud de suministro pero esta última se habría hecho ya después del verano de 2024, y a eso se acoge Endesa.

El aumento de la población y la demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos en la Costa del Sol llevó a Endesa a tomar la decisión de suspender las solicitudes de potencia superiores a los mil kilovatios en agosto de 2024.

El Ayuntamiento de Estepona, que ha defendido su diligencia en la gestión del expediente de suministro de electricidad al sector, confía en que, tras la resolución de la CNMC, la compañía eléctrica proporcione el servicio tanto al edificio Alma como al resto de la unidad de La Calera.