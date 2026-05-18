Endesa asegura que evaluará el suministro eléctrico para las 72 familias en Estepona tras la resolución de la CNMC

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha asegurado que dará cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los términos y plazos establecidos que ha determinado que la compañía debe evaluar y comunicar al Ayuntamiento de Estepona la capacidad de acceso en el punto de conexión solicitado, relativo a una potencia de 831,46 kilovatios destinada al suministro de las 72 viviendas del edificio Alma y de las 69 previstas en la unidad de ejecución de La Calera.

En este contexto, e-distribución, como operador de una actividad regulada, ha señalado en un comunicado que actúa en todo momento conforme a la normativa del sector eléctrico y bajo la supervisión de la CNMC. Asimismo, la compañía ha indicado que se encontraba a la espera de la resolución del conflicto de acceso y conexión planteado por el Ayuntamiento de Estepona para proceder conforme al dictamen del organismo regulador.

A este respecto, ha subrayado que la resolución de la CNMC no implica la concesión automática del suministro eléctrico, sino la obligación de realizar la evaluación técnica de la capacidad de acceso correspondiente a la nueva solicitud presentada por el Ayuntamiento, para una potencia de 831,46 kilovatios en la unidad de ejecución de La Calera.

Dicha evaluación, según ha señalado, ya está siendo realizada por los equipos técnicos de la compañía, conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del suministro, la eficiencia del sistema y la igualdad de trato entre todos los solicitantes.

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Por último, e-distribución ha concluido que es consciente de la "preocupación" de las familias afectadas y ha prometido actuar con la "máxima diligencia y colaboración institucional" para ofrecer una "respuesta fundada, transparente y técnicamente solvente" dentro del plazo establecido.