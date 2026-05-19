Sucesos
Detenido por robar alumbrado público en Mijas
Un individuo fue arrestado tras ser interceptado en Mijas con material de alumbrado público sustraído y herramientas para robarlo
La Guardia Civil ha detenido a una persona por sustracción y daños en el alumbrado público en Mijas. La actuación tuvo lugar el pasado mes de abril cuando se le dio el alto a un vehículo que levantó las sospechas de los agentes y que circulaba a altas horas de la noche por la localidad, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
En el interior del maletero fueron localizadas tres luminarias de las usadas en el alumbrado público con parte de su cableado, aproximadamente unos ocho metros, así como distintas herramientas como dos llaves inglesas, un cincel, una machota y una llave de carraca con sus cabezales, herramientas habitualmente utilizadas para cometer este tipo de delitos.
Posteriormente, tras las gestiones llevadas a cabo, se pudo determinar el lugar donde habían sido sustraídas las luminarias, hallando sus postes doblados en el suelo del acerado de una urbanización del municipio.
Por todo ello, se procedió a la detención de un individuo, de 39 años, como presunto autor de un delito de hurto y otro de daños sobre bienes de dominio o uso público.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola. Las actuaciones han sido llevadas a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.
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