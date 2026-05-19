El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser

El Grupo Abu ha anunciado este martes el inicio del proceso de comercialización de su proyecto residencial Magna en Torrenolinos, que contará con 353 viviendas y 25 locales comerciales y que cerrará una herida abierta en el corazón de la ciudad desde hace veinte años (la parcela que durante años ocupó el antiguo hotel Meliá y que quedó abandonada tras el fallido proyecto del hotel Cruiser Tres Carabelas). La promotora Abu ha informado que iniciará la comercialización de Magna este miércoles 20 de mayo.

Magna representa el proyecto de mayor dimensión de la historia de Grupo Abu con una inversión prevista de 250 millones de euros de inversión y, según ha explicado la compañía, es el desarrollo de mayor envergadura del país en este momento en volumen de negocio. Será el tercer residencial de la compañía sevillana en la localidad. Tendrá viviendas de uno, dos, tres, cuatro y cinco hasta dormitorios. Todas las unidades presentan cocina, sala de estar y comedor, y uno, dos o tres cuartos de baño en función del número de dormitorios que posean.

Magna se ubicará en una de las parcelas más cotizadas de Torremolinos, con más de 40.000 metros cuadrados de edificabilidad. "El residencial estará organizado en distintos edificios de altura media integrados de forma armónica en su entorno. El diseño arquitectónico apuesta por líneas contemporáneas y funcionales, priorizando los amplios espacios comunes para el disfrute de los residentes, como piscinas y áreas ajardinadas. En cuanto a los materiales, se combinará la esencia de la estética mediterránea con soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia energética", detalla la empresa.

El Grupo Abu levantará 353 viviendas de lujo en su promoción Magna, situada en pleno centro de Torremolinos (Málaga). / L. O.

El complejo, que se ubicará a escasos minutos a pie de la playa de la Carihuela, ofrece 1.500 metros cuadrados aproximadamente dedicados a equipamiento privado, con club social, gimnasio, espacio coworking, salas de usos múltiples y un bar junto a los jardines interiores del complejo y la zona de piscinas. Todas estas áreas están conectadas a su vez mediante ascensores panorámicos a las terrazas y piscinas de la cubierta.

Así será Magna: el proyecto más ambicioso de Abu

Grupo Abu afirma que el conjunto residencial Magna es el proyecto "más ambicioso" de los desarrollos en cuanto a su escala, ya que cuenta con 353 viviendas en una única gran manzana. Además, ofrecerá un equipamiento comunitario con piscinas, club social, gimnasio y espacio coworking; todos vinculados a un gran espacio central de esparcimiento y zonas ajardinadas.

La edificación, que aprovechará el desnivel de la parcela, alcanzará la altura máxima permitida (planta baja + 6) en la avenida Carlota Alessandri y se va escalonando en la avenida de España donde la altura pasa a ser planta baja + 5 y posteriormente planta baja + 4 hasta su encuentro con la calle Puerto Real, donde el edificio presenta esa altura en toda su fachada.

"El escalonamiento del conjunto y la distribución de las viviendas está proyectado para que la mayoría de las unidades tengan protagonismo las vistas. Debido a la localización de Magna, se da la circunstancia de que un gran número de viviendas pueden disfrutar de vistas hacia el mar y hacia la sierra. Además, las amplias terrazas darán a los espacios de jardín interior del complejo, un pulmón verde y espacio estrella del residencial", apunta.

Tanto las terrazas privadas como las de uso comunitario, se distribuyen de manera escalonada. En la cubierta del edificio, donde habrá áticos con solárium y piscina privada, también estará la zona comunitaria panorámica y ajardinada de Magna, que funcionará como espacio de encuentro y celebraciones para los propietarios de las viviendas.

Grupo Abu levantará su residencial Magna en plena avenida Carlota Alessandri de Torremolinos. / L.O.

750 plazas de aparcamiento en el edificio Magna de Torremolinos

Magna posee un garaje bajo rasante con en torno a 750 plazas de aparcamiento, para que cada vivienda cuente con, al menos, dos unidades y un trastero. Las plantas de sótano, -4, -5, se destinan en su totalidad a uso aparcamiento, en la planta -3 se dispone también de una zona de aparcamiento en el primer nivel bajo rasante de la calle Puerto Real, aprovechando la entreplanta que se genera debido al desnivel existente.

La promotora afirma que las viviendas de Magna están diseñadas con "superficies medias superiores a los estándares habituales", ofreciendo "espacios más generosos con amplias habitaciones". Todas ellas se abren a espacios exteriores privados como terrazas o jardines mediante grandes ventanales. En la mayoría de ellas, la cocina, el salón y la zona dedicada al comedor conforman un amplio espacio abierto único, y está vinculado a la terraza.

Áreas comunes de ocio y servicios a pie de calle

En los exteriores del edificio, a pie de calle, se ubica una galería compuesta por 25 locales para usos comerciales y de restauración. Debido al desnivel existente en la parcela, el diseño se ha adaptado de modo que los locales destinados a uso comercial se ubican entre la planta baja y la planta -2 del proyecto, bajo las viviendas ubicadas con fachada hacia la avenida de. España. Cuenta con diferentes accesos, uno en la esquina de la avenida Carlota Alessandri y España en planta baja, y otro acceso desde la propia galería comercial, conectada a su vez con Carlota Alessandri y la calle Nerja.

El residencial Magna del Grupo Abu en Torremolinos constará de varios edificios con amplias zonas comunes. / L.O.

Las zonas libres, de esparcimiento y de uso comunitario, se ubican también a diferentes niveles. Por un lado, se plantea un gran espacio libre central, que sirve de nexo de cara a la gran diferencia de cota presente en el conjunto, que reunirá equipamientos sociales, zonas ajardinadas, piscina y zona de juegos infantil, accesible desde los portales, desde la Avenida España y desde la calle Nerja.

Por otro lado, se plantea también una cubierta comunitaria sobre el edificio con fachada a la calle Puerto Real. Dicha cubierta presentará una zona de piscina-solárium.

Sobre el Grupo Abu

Grupo Abu cuenta entre sus asociados con empresarios tanto del ámbito local y nacional, y está basado en un formato societario pionero en el sector. Actualmente cuenta con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo.