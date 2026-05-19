Istán celebra este sábado su XXX Muestra Gastronómica con el Día de la Naranja y la Ruta de la Tapa

¿Aún no conoces Istán? Pues este fin de semana tienes la excusa perfecta, pues este pueblo de algo más de 1.700 habitantes situado en la Costa del Sol celebra este sábado 23 de mayo la XXX Muestra Gastronómica, el Día de la Naranja y la XVII Ruta de la Tapa.

Una jornada que convertirá al municipio del Parque Nacional Sierra de las Nieves en punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a la cocina tradicional, las recetas creativas y el ambiente festivo.

La cita gastronómica servirá para mantener y divulgar algunas de las tradiciones culinarias más arraigadas de la localidad, con platos cuyos orígenes se pierden en el tiempo y que forman parte de la identidad panocha, gentilicio local.

Istán ofrece un menú degustación gratis a los asistentes este sábado al Día de la Naranja. / L.O.

Especialidades

Entre las especialidades que podrán degustarse figuran la sopa de maíz, las tortillitas de bacalao, la carne con tomate, el arroz con leche y las tradicionales zahínas, todo ello acompañado por zumo de naranja natural.

Las degustaciones de la Muestra Gastronómica y el Día de la Naranja se instalarán en el mirador de la calle Marbella, donde, a partir de las 14.00 horas, se servirá de forma gratuita este menú elaborado por vecinos y vecinas de Istán. Ingredientes como el maíz y la naranja tendrán un papel protagonista por su estrecha vinculación con la cultura local.

Ocho establecimientos del pueblo celebran también una ruta con tapas a 3 euros. / L.O.

Tapas a 3 euros

Al mismo tiempo, la XVII Ruta de la Tapa permitirá recorrer distintos bares y restaurantes del municipio con una selección de propuestas creativas y originales. Cada tapa se servirá al precio unificado de 3 euros, bebida incluida.

Los participantes podrán recoger en cualquiera de los establecimientos el tapaporte, documento con toda la información del evento y que deberá sellarse en cada parada. Una vez completado el recorrido, con los ocho sellos y los datos personales, deberá depositarse en una urna situada en la calle Marbella para participar en el sorteo de regalos donados por empresas locales. La organización también entregará camisetas y sombreros a quienes completen el programa.

Establecimientos participantes

En la ruta, que deberá completarse entre las 12.00 y las 17.00 horas, participan los establecimientos Raíces, La Parada, Nuevo Entresierras, Pan8s, Istán Plaza y Miguel Tapas y Vinos.

Además, se suman al programa los hoteles Los Jarales y Altos de Istán, que ofrecen alojamiento para quienes deseen pasar la noche en el municipio. Una oportunidad única para ver por la noche uno de los cielos estrellados más bonitos de la provincia de Málaga, gracias a los más de 300 metros de altitud a los que se encuentra el municipio.

Cada establemiento ofrece una tapa especial para la ocasión. / L.O.

Charangas, música en directo

La jornada está concebida para que los visitantes puedan pasar el día completo en Istán y disfrutar tanto de su oferta turística como de un amplio programa festivo. Las charangas Los Canchos de Istán y No ni Na animarán las calles, la muestra gastronómica y los establecimientos participantes en la ruta.

La fiesta continuará desde las 19.30 horas en la plaza del Pueblo, con música en vivo a cargo de los grupos ÑClan y Los Güichis.

Quienes sellen el tapaporte completo entrará en el sorteo de fantásticos premios. / L.O.

Autobús gratuito desde Marbella

Además, habrá un servicio gratuito de minibús de 21 plazas desde Marbella, con salida a las 12.00 horas desde las paradas habituales de la línea regular y regreso a las 21.30 horas.

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El vehículo permanecerá durante la jornada en Istán y realizará una ruta circular para facilitar el acceso a puntos como los hoteles Los Jarales y Altos de Istán o el restaurante Raíces, situados en zonas más elevadas del municipio.