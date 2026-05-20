Bioparc Fuengirola confirma que la cría de perezoso nacida en febrero es hembra y ya busca nombre

Nacida en febrero, no ha sido hasta este miércoles cuando Bioparc Fuengirola ha confirmado que la cría de perezoso es una hembra, una noticia especialmente relevante debido a la dificultad que supone determinar el sexo de esta especie durante sus primeros meses de vida.

De hecho, el descubrimiento ha sido posible gracias a un análisis de ADN realizado en un laboratorio especializado a partir de una muestra de cabello, una técnica no invasiva que ha permitido conocer con exactitud el sexo del ejemplar. "En los perezosos, las diferencias físicas entre machos y hembras son prácticamente imperceptibles a simple vista, especialmente cuando son crías, por lo que en muchas ocasiones es necesario recurrir a estudios genéticos para poder confirmarlo", según han señalado desde el parque en una nota.

"Este procedimiento resulta de gran interés tanto para el seguimiento veterinario como para los programas de conservación y manejo de la especie", han destacado. Desde su nacimiento, el equipo de Bioparc Fuengirola ha realizado un "seguimiento constante de la evolución de la pequeña, observando un desarrollo muy positivo y acorde a su edad", han detallado. Durante estos primeros meses de vida, la cría permanece prácticamente todo el tiempo junto a su madre, aferrada a ella para desplazarse, descansar o alimentarse, un comportamiento "completamente natural y esencial para su supervivencia y aprendizaje", han explicado.

Sin embargo, el equipo técnico ya ha comenzado a detectar "pequeños avances" en su comportamiento que reflejan el inicio de una etapa de mayor independencia. Aunque todavía busca constantemente el contacto y la protección materna, la joven perezosa empieza a mostrar curiosidad por su entorno, realizando breves intentos de separarse para explorar ramas cercanas o moverse de manera autónoma durante algunos instantes antes de regresar junto a su madre. A medida que continúe creciendo, irá aumentando progresivamente su autonomía y desarrollando habilidades fundamentales como el desplazamiento independiente, la exploración del hábitat o la interacción con el entorno" apuntan desde el parque.

El público podrá participar en la elección del nombre de la pequeña perezosa a través de una votación abierta en la web de Bioparc Fuengirola entre tres propuestas: Priscilla --en homenaje a la perezosa pareja de Flash en la película Zootrópolis--, Naya --nombre de origen mapuche que significa "libre como el viento"-- y Ceiba --inspirado en el árbol tropical conocido como "el árbol de la vida"--.