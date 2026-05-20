Sanidad
Vithas Xanit celebra en Benalmádena sus 20 años como referente sanitario en la provincia de Málaga
El hospital reúne a más de 250 representantes institucionales, empresariales y sociales en un acto en el que se homenajeó a Mercedes Mengíbar
El Hospital Vithas Xanit Internacional ha celebrado su 20º aniversario con un acto institucional en Benalmádena que reunió a más de 250 representantes de instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, universidades, asociaciones empresariales y entidades sociales.
La cita, celebrada en el salón de actos del centro hospitalario, estuvo presidida por el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y contó también con la presencia de las alcaldesas de Torremolinos, Margarita del Cid, y Fuengirola, Ana Mula, representantes de la Universidad de Málaga, la Consejería de Salud, colegios profesionales sanitarios, compañías aseguradoras y miembros del tejido empresarial y turístico de Málaga y Andalucía.
Por parte de Vithas asistieron su presidente, Jorge Gallardo; el CEO del grupo, el doctor Pedro Rico; el director territorial de Vithas en Andalucía, José María Baena, y el director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas, junto a directivos corporativos y responsables de los hospitales andaluces del grupo.
Una trayectoria de éxito
Durante el acto se puso en valor la evolución del hospital en estas dos décadas. En este tiempo, el centro ha registrado más de un millón de atenciones en urgencias, ha superado los tres millones de consultas, ha realizado más de 250.000 intervenciones quirúrgicas y ha llevado a cabo más de un millón de pruebas diagnósticas. Actualmente, cuenta con más de 1.000 profesionales y una amplia cartera de servicios.
El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, recordó la importancia que tuvo la incorporación de Xanit Internacional al grupo en 2014 y destacó la “cultura asistencial sólida” del hospital. También subrayó el modelo de la compañía, con un accionista único de origen familiar y vocación de largo plazo, lo que, según señaló, permite situar en el centro de las decisiones al paciente.
La importancia de las personas
El CEO de Vithas, Pedro Rico, vinculó la trayectoria del hospital al esfuerzo de sus profesionales y al papel desempeñado por Mercedes Mengíbar, figura clave en la historia del centro. Rico destacó además que Vithas Xanit forma parte de una red de 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias.
El director gerente del hospital, José Antonio Ródenas, incidió en el valor humano que sostiene la actividad diaria del centro. “Lo verdaderamente importante son las personas que sostienen el hospital cada día y los pacientes que depositan en nosotros lo más valioso que tienen: su salud”, señaló durante su intervención.
Homenaje a Mercedes Mengíbar
Uno de los momentos centrales del acto fue el homenaje in memoriam a Mercedes Mengíbar, quien fue directora gerente del hospital durante diez años y directora territorial de Vithas Andalucía.
Como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo del centro, el salón de actos del hospital pasa a denominarse oficialmente Mercedes Mengíbar. El presidente de Vithas entregó una placa conmemorativa a sus hijas, Gabriela y Lara García Mengíbar.
El director territorial de Vithas en Andalucía, José María Baena, resaltó el papel de Mengíbar en los inicios del hospital y su apuesta por vertebrar el centro en torno a un sistema de calidad certificado por Joint Commission International (JCI).
Reconocimientos y acreditaciones
El Hospital Vithas Xanit Internacional cumple 20 años avalado por la acreditación JCI, uno de los estándares internacionales más exigentes en calidad y seguridad del paciente. A ello suma su presencia en el Top 20 del ranking nacional de hospitales privados del Monitor de Reputación Sanitaria de Merco Salud.
El complejo cuenta además con el sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha sido distinguido en los Best Spanish Hospitals Awards y ha sido incluido en el ranking World’s Best Hospitals 2026, entre otros reconocimientos.
- Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
- La Feria Sabor a Málaga recala por tercer año en Benalmádena
- Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce
- Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga
- La Policía Local de Benalmádena utiliza IA para generar la imagen de una detención y admite su error
- El alcalde de Estepona será juzgado por presunta malversación por un tribunal profesional
- Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos
- Torremolinos presenta en Madrid su nueva campaña turística, ‘Tremendo Torremolinos’