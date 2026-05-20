Vithas Xanit celebra en Benalmádena sus 20 años como referente sanitario en la provincia de Málaga

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha celebrado su 20º aniversario con un acto institucional en Benalmádena que reunió a más de 250 representantes de instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, universidades, asociaciones empresariales y entidades sociales.

La cita, celebrada en el salón de actos del centro hospitalario, estuvo presidida por el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y contó también con la presencia de las alcaldesas de Torremolinos, Margarita del Cid, y Fuengirola, Ana Mula, representantes de la Universidad de Málaga, la Consejería de Salud, colegios profesionales sanitarios, compañías aseguradoras y miembros del tejido empresarial y turístico de Málaga y Andalucía.

Por parte de Vithas asistieron su presidente, Jorge Gallardo; el CEO del grupo, el doctor Pedro Rico; el director territorial de Vithas en Andalucía, José María Baena, y el director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas, junto a directivos corporativos y responsables de los hospitales andaluces del grupo.

El Hospital Vithas Xanit Internacional abrió en Benalmádena hace 20 años y se ha situado a la vanguardia en la provincia de Málaga. / L.O.

Una trayectoria de éxito

Durante el acto se puso en valor la evolución del hospital en estas dos décadas. En este tiempo, el centro ha registrado más de un millón de atenciones en urgencias, ha superado los tres millones de consultas, ha realizado más de 250.000 intervenciones quirúrgicas y ha llevado a cabo más de un millón de pruebas diagnósticas. Actualmente, cuenta con más de 1.000 profesionales y una amplia cartera de servicios.

El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, recordó la importancia que tuvo la incorporación de Xanit Internacional al grupo en 2014 y destacó la “cultura asistencial sólida” del hospital. También subrayó el modelo de la compañía, con un accionista único de origen familiar y vocación de largo plazo, lo que, según señaló, permite situar en el centro de las decisiones al paciente.

Numerosas personalidades han asistido al acto del 20 aniversario en el Hospital Vithas Xanit Internacional. / L.O.

La importancia de las personas

El CEO de Vithas, Pedro Rico, vinculó la trayectoria del hospital al esfuerzo de sus profesionales y al papel desempeñado por Mercedes Mengíbar, figura clave en la historia del centro. Rico destacó además que Vithas Xanit forma parte de una red de 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias.

El director gerente del hospital, José Antonio Ródenas, incidió en el valor humano que sostiene la actividad diaria del centro. “Lo verdaderamente importante son las personas que sostienen el hospital cada día y los pacientes que depositan en nosotros lo más valioso que tienen: su salud”, señaló durante su intervención.

Homenaje a Mercedes Mengíbar

Uno de los momentos centrales del acto fue el homenaje in memoriam a Mercedes Mengíbar, quien fue directora gerente del hospital durante diez años y directora territorial de Vithas Andalucía.

Como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo del centro, el salón de actos del hospital pasa a denominarse oficialmente Mercedes Mengíbar. El presidente de Vithas entregó una placa conmemorativa a sus hijas, Gabriela y Lara García Mengíbar.

El director territorial de Vithas en Andalucía, José María Baena, resaltó el papel de Mengíbar en los inicios del hospital y su apuesta por vertebrar el centro en torno a un sistema de calidad certificado por Joint Commission International (JCI).

Reconocimientos y acreditaciones

El Hospital Vithas Xanit Internacional cumple 20 años avalado por la acreditación JCI, uno de los estándares internacionales más exigentes en calidad y seguridad del paciente. A ello suma su presencia en el Top 20 del ranking nacional de hospitales privados del Monitor de Reputación Sanitaria de Merco Salud.

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El complejo cuenta además con el sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha sido distinguido en los Best Spanish Hospitals Awards y ha sido incluido en el ranking World’s Best Hospitals 2026, entre otros reconocimientos.