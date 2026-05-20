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Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos

La cadena hotelera Leonardo compró hace unos meses el antiguo Blue Sea Cervantes, un cuatro estrellas en el que se ha proyectado una renovación progresiva por plantas

El Leonardo Hotel Torremolinos, el segundo de la cadena en la Costa del Sol de Málaga.

El Leonardo Hotel Torremolinos, el segundo de la cadena en la Costa del Sol de Málaga. / L. O.

José Vicente Rodríguez

E. P.

La cadena Leonardo Hotels ha anunciado la adquisición de su segundo establecimiento en la Costa del Sol de Málaga, el Leonardo Hotel Torremolinos Costa del Sol. La operación, ya conocida desde el pasado mes de enero, corresponde a la venta del Blue Sea Cervantes de Torremolinos (un cuatro estrellas de 398 habitaciones) por parte de Arena Investors y Oppo Invest a la sociedad Fattal Hotel Group, la empresa matriz de Leonardo Hotels.

En términos de empleo, la compañía ha confirmado que mantendrá la plantilla de la etapa anterior, lo que asegura cerca de 150 puestos de trabajo en Torremolinos. Asimismo, Leonardo Hotels ha proyectado una renovación progresiva por plantas durante los próximos meses. El objetivo de esta inversión es actualizar las instalaciones para alinearlas con los estándares de calidad, diseño y servicio que caracterizan a la marca internacional.

Con esta operación, Leonardo Hotels eleva a 20 el número de sus activos en España y consolida su estrategia de expansión en el segmento vacacional, con su segundo hotel en Málaga. El inmueble, de ocho plantas, cuenta con instalaciones que incluyen una piscina exterior, piscina cubierta climatizada, gimnasio, restaurante y un Rooftop con Sky Bar. Además, el establecimiento dispone de una oferta específica para eventos sociales y corporativos.

Leonardo dice que Málaga es un destino "con un potencial inigualable en el sur de Europa"

Desde la dirección general de Leonardo Hotels en España, Shay Raz, ha destacado la importancia estratégica de esta operación: "Consideramos a Málaga como un destino con un potencial inigualable en el sur de Europa".

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El Leonardo Hotel de Torremolinos, el segundo de la cadena en la Costa del Sol en Málaga.

El Leonardo Hotel de Torremolinos, el segundo de la cadena en la Costa del Sol en Málaga. / L. O.

Esta incorporación se produce tres años después del desembarco de la cadena en la zona con el Leonardo Hotel Fuengirola, que tiene 184 habitaciones.

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