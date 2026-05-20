Torremolinos estrena un nuevo parque canino en la avenida de la Libertad

Torremolinos cuenta desde este miércoles con un nuevo parque canino en la intersección entre la calle José Sánchez Rando y la avenida de la Libertad, una actuación con la que el Ayuntamiento amplía la red municipal de espacios destinados al esparcimiento de mascotas y sus propietarios.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha inaugurado este nuevo equipamiento, que dispone de una superficie de 625 metros cuadrados y que, según el Consistorio, responde a una demanda vecinal de contar con más instalaciones de este tipo en los distintos barrios del municipio.

Los trabajos han sido ejecutados por los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Torremolinos y han incluido el cerramiento del recinto mediante vallado de doble torsión simple, así como la instalación de una doble puerta de acceso para garantizar la seguridad en la entrada y salida de los animales.

El nuevo parque canino de Torremolinos cuenta con todo tipo de mobiliario para las mascotas y sus dueños. / L.O.

Nuevo mobiliario urbano

El nuevo parque canino cuenta con una fuente de agua potable con doble función, tanto para mascotas como para personas, además de cuatro elementos de juegos para perros, dos papeleras y cuatro farolas led.

La actuación no se ha limitado únicamente al recinto para mascotas, sino que ha incluido también el acondicionamiento del entorno colindante. En esta zona se ha construido un sendero peatonal de acceso al parque y se han instalado ocho bancos, siete papeleras, 17 farolas led y una fuente tipo cascada revestida con piedra natural.

Para completar la intervención, se ha realizado el desbroce de una superficie total de 1.625 metros cuadrados, así como trabajos de nivelación y compactación del terreno, aporte de grava en las zonas de paso y en el interior del parque canino, y el ajardinamiento del espacio.

Torremolinos suma ya siete parques caninos donde las mascotas pueden disfrutar a sus anchas. / L.O.

Otros parques caninos

Con esta apertura, Torremolinos suma ya siete parques caninos repartidos por diferentes puntos del municipio. El objetivo, según el Ayuntamiento, es que los perros puedan jugar, socializar y hacer ejercicio en condiciones de seguridad.

Al nuevo parque de la avenida de la Libertad se suman otros espacios como el parque canino de La Leala, de 1.500 metros cuadrados e inaugurado el pasado verano, y el situado en la calle Vicente Blanch Picot. También existen equipamientos similares en la calle Francisco de Jorge Gallardo, el parque Rocío Jurado, la calle Corelli y el Parque de la Cizaña.

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A esta red municipal se añaden otros espacios verdes donde está permitido el paseo con mascotas, como el Pinar de los Manantiales y el parque de La Batería, dos enclaves de ocio y esparcimiento que refuerzan la oferta de zonas al aire libre para vecinos, visitantes y animales de compañía.