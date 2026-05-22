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Torremolinos reabre al baño la playa de Los Álamos tras el corte por la rotura de la tubería de saneamiento

Los últimos análisis realizados por la Junta de Andalucía certifican que las aguas vuelven a cumplir los parámetros higiénico-sanitarios exigidos

Playa de Arraijanal en Guadalmar, donde el ayuntamiento de la capital también cerró la playa por vertidos de aguas fecales

Playa de Arraijanal en Guadalmar, donde el ayuntamiento de la capital también cerró la playa por vertidos de aguas fecales / Álex Zea

La Opinión

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado este viernes de la reapertura al baño de la playa de Los Álamos, una vez conocidos los últimos resultados analíticos realizados por la Junta de Andalucía, que confirman que "las aguas vuelven a encontrarse en condiciones óptimas para el baño en toda su extensión" tras la rotura de las tuberías de saneamiento en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce provocara la prohición del baño.

La crecida del río provocaron la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento de Málaga que van desde Guadalmar hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Guadalhorce, que también motivó que el Ayuntamiento de Málaga capital también prohibiera el baño en Arraijanal y el entorno del campo del golf el pasado mes de marzo, cuando la Junta detectó bacteria E. coli en los análisis en los vertidos de las aguas fecales. "La medida de prohibición temporal del baño, adoptada de forma preventiva durante las últimas semanas, respondió a la detección de parámetros no recomendables derivados de la incidencia ocasionada por la rotura de varias conducciones de saneamiento en el litoral malagueño tras la crecida del río Guadalhorce", ha indicado el Ayuntamiento torremolinense en un comunicado.

El Consistorio ha resaltado que, desde que se detectó el problema, "ha mantenido un seguimiento continuo de la situación mediante controles periódicos y coordinación permanente con las administraciones competentes, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad y la salud pública". Los últimos controles analíticos confirman que los parámetros microbiológicos "se encuentran dentro de los niveles establecidos por la normativa vigente", por lo que queda restablecida "la normalidad" en la playa de Los Álamos.

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