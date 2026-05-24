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Estepona, sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

El evento se disputará en dos jornadas: el sábado 30, de 10.30 a 23.00 horas, y el domingo 31, de 09.00 a 16.30 horas

Estadio de atletismo de Estepona.

Estadio de atletismo de Estepona. / La Opinión

La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Estepona informa que, un año más, los próximos días 30 y 31 de mayo se desarrollará en el Estadio Municipal de Atletismo el Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes.

Se trata de un evento de atletismo del más alto nivel, que se disputará en dos jornadas: el sábado 30, de 10.30 a 23.00 horas, y el domingo 31, de 09.00 a 16.30 horas.

Estepona será sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

Cartel del campeonato. / Ayuntamiento de Estepona

En esta competición, Estepona estará representada por casi una veintena de atletas locales del Club de Atletismo Estepona, que en la pasada edición de 2025 obtuvieron más de una veintena de medallas.

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La competición está organizada por la Federación Andaluza de Atletismo con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona, la Consejería de Educación y Deporte, y el Club de Atletismo Estepona.

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