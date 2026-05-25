Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Propuestas para reabrir el río ChíllarVenta de viviendas okupadas en MálagaHistoria de Málaga bajo el garaje de Las DeliciasAdiós al ascenso directo del Málaga CFRenovación en la barriada de Las FloresLa bodega más pequeña de España, en un pueblo de MálagaTamese, una industria de Málaga a punto de desaparecerReclamaciones de inversiones en el transporte de Málaga
instagramlinkedin

Botánica

Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

En la avenida del Lido se encuentra una histórica buganvilla plantada hacia los años 40 cuando apenas había casas en el entorno. Su propietario, el periodista jubilado Juan de Dios Mellado, se niega a podarla por la cantidad de fotos que toman de ella a diario

Dos mujeres se toman una foto delante de la buganvilla de la avenida del Lido, en Torremolinos. | LA OPINIÓN

Dos mujeres se toman una foto delante de la buganvilla de la avenida del Lido, en Torremolinos. | LA OPINIÓN

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Málaga

El botánico francés del XVIII Philibert Commerson podría haber pasado a la ‘inmortalidad’ de haber tenido el ego de Donald Trump. En su lugar, prefirió regalar la gloria botánica al explorador francés con quien, entre 1766 y 1769, dio la vuelta al mundo: Luis Antoine de Bougainville.

1 | LA OPINIÓN

Juan de Dios Mellado, acompañado por su hermana Maritrini y su hijo Sergio, delante de la buganvilla. / L.O

En su honor bautizó la ‘buganvillea’, la planta tropical de América del Sur que el naturalista localizó en los bosques de Brasil y que Bougainville introdujo a su vuelta en Europa.

3 | LA OPINIÓN

El colorido de la buganvilla es un espectáculo / L.O.

La hoy conocida -según la Real Academia de la Lengua Española- como ‘buganvilla’, no sólo se asentó bien en España sino que, en nuestros días, es una de las plantas más típicas y tradicionales de la Costa del Sol.

4 | LA OPINIÓN

Detalle del tronco de la planta. / L. O.

De hecho, en Torremolinos, primera capital oficiosa de la Costa del Sol, se encuentra una de las buganvillas más lustrosas, históricas y hermosas del sur de España, hasta el punto de que se ha convertido en una pequeña atracción para los amantes de las plantas que visitan la ciudad. Es más, como cuenta su propietario, se repite a diario la escena de los turistas que se paran para hacerse una foto en pareja, en grupo, un selfi o que retratan los mejores ‘ángulos’ de la planta; como si fuera una estrella de cine.

Una planta con al menos 80 años de historia

«La buganvilla tiene alrededor de 80 años, porque compré la casa hace más de 50 y ya estaba frondosa», cuenta para La Opinión de Málaga el periodista jubilado Juan de Dios Mellado, que fue director de Diario 16 Málaga y que vive en el 22 de la avenida del Lido, donde se encuentra esta buganvilla ‘de exposición’ que regala a todo el que pasa cientos de flores de un rojo intenso.

Como recuerda, el anterior propietario de la vivienda fue la familia Camy de Granada, que compró los terrenos para hacer tres chalés para la familia.

«Entonces aquí no había nada más que el famoso palacio de los Navajas, se enamoraron de esto y construyeron tres chalés maravillosos; el único que queda es el mío», recuerda Juan de Dios Mellado, quien además tuvo la oportunidad de conocer a los Camy.

El propietario se niega a podarla

Juan de Dios Mellado explica que esta buganvilla que irrumpe en la avenida del Lido recibe la visita de tantos paseantes, que se detienen para sacarle una foto, «que la cuido y me niego a podarla».

Como curiosidad, detalla que necesita poca agua, lo que cuadra con el diseño original de los chalés, pues cada uno contaba con una buhardilla con un depósito para el agua de lluvia -su casa lo mantiene-, porque en esos inicios «no llegaba el agua» y se reservaba para el verano. «Algo propio del aprovechamiento granadino del agua», recalca.

Noticias relacionadas y más

La ‘dieta’ de esos primeros propietarios y del actual le han sentado muy bien a esta planta ya octogenaria en estupenda forma. El tronco nudoso y recio, casi el de un árbol, y la copa enhiesta que riega de color rojo el cielo dan prueba de su veteranía y de las ganas de seguir hermoseando Torremolinos.

TEMAS

  1. Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
  2. El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
  3. Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga
  4. Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce
  5. La Policía Local de Benalmádena utiliza IA para generar la imagen de una detención y admite su error
  6. Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos
  7. El alcalde de Estepona será juzgado por presunta malversación por un tribunal profesional
  8. Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos

Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

Estepona, sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

Estepona, sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

Un británico acusado de matar a un portero de un club de playa de Mijas, en busca y captura

Un británico acusado de matar a un portero de un club de playa de Mijas, en busca y captura

Cuatro personas afectadas tras el incendio de una vivienda en Estepona

Cuatro personas afectadas tras el incendio de una vivienda en Estepona

Bioparc Fuengirola abre una votación pública para elegir nombre de la cría de perezoso nacida, que es hembra

Bioparc Fuengirola abre una votación pública para elegir nombre de la cría de perezoso nacida, que es hembra

Torremolinos reabre al baño la playa de Los Álamos tras el corte por la rotura de la tubería de saneamiento

Torremolinos reabre al baño la playa de Los Álamos tras el corte por la rotura de la tubería de saneamiento

Torremolinos estrena un nuevo parque canino en la avenida de la Libertad

Torremolinos estrena un nuevo parque canino en la avenida de la Libertad

Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos

Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos
Tracking Pixel Contents