La Junta inicia las obras de reparación de la cubierta del gimnasio en el IES La Cala de Mijas

La Consejería de Desarrollo Educativo ha iniciado las obras para reparar los daños causados por las borrascas del pasado mes de febrero en el IES La Cala de Mijas.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Rofez Construcciones, S. L., han comenzado estos días y se prolongarán durante un mes.

El coste de las obras asciende a 50.000 euros, que serán sufragados con cargo al plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros, para reparar los daños provocados por las danas del mes de febrero.

El delegado Miguel Briones ha visitado las obras en el IES La Cala de Mijas. / L.O.

Daños en la cubierta

El temporal afectó gravemente a la cubierta ligera del pabellón deportivo del IES La Cala de Mijas. Los técnicos de la Consejería de Desarrollo Educativo detectaron importantes filtraciones desde la cubierta de chapa, sobre la que se va a centrar la actuación.

Primero se examinará la estanqueidad de toda la cubierta, que cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, para reparar e impermeabilizar las zonas dañadas.

Otras actuaciones

Esta inversión en el IES La Cala de Mijas se suma a otras ya ejecutadas dentro del plan Mejora tu centro, una por valor de 29.795,67 euros para mejora del confort térmico, y otra de 25.766,59 euros para la realización de obras y reparaciones.

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A ellas se suma la dotación de equipamiento tecnológico recibida este curso 2025-2026 por valor de 80.914,92 euros entre paneles digitales, ordenadores portátiles y de sobremesa, e impresoras 3D, recibida también en el actual curso 25/26.