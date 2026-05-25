Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en el centro de MálagaIncendio en el IMV de MálagaMenos paro joven en MálagaLa Aemet alerta del calorMás turistas en hoteles malagueñosMédicos de Málaga que salvan vidasEsculturas del Puerto de MálagaCine premium en Málaga Nostrum
instagramlinkedin

Educación

La Junta inicia las obras de reparación de la cubierta del gimnasio en el IES La Cala de Mijas

Los trabajos tienen un coste de 50.000 euros y permitirán reparar los daños provocados tras las borrascas del pasado mes de febrero

La Junta repara la cubierta del gimnasio IES La Cala Mijas.

La Junta repara la cubierta del gimnasio IES La Cala Mijas. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Consejería de Desarrollo Educativo ha iniciado las obras para reparar los daños causados por las borrascas del pasado mes de febrero en el IES La Cala de Mijas.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Rofez Construcciones, S. L., han comenzado estos días y se prolongarán durante un mes.

El coste de las obras asciende a 50.000 euros, que serán sufragados con cargo al plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros, para reparar los daños provocados por las danas del mes de febrero.

El delegado Miguel Briones ha visitado las obras en el IES La Cala de Mijas.

El delegado Miguel Briones ha visitado las obras en el IES La Cala de Mijas. / L.O.

Daños en la cubierta

El temporal afectó gravemente a la cubierta ligera del pabellón deportivo del IES La Cala de Mijas. Los técnicos de la Consejería de Desarrollo Educativo detectaron importantes filtraciones desde la cubierta de chapa, sobre la que se va a centrar la actuación.

Primero se examinará la estanqueidad de toda la cubierta, que cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, para reparar e impermeabilizar las zonas dañadas.

Otras actuaciones

Esta inversión en el IES La Cala de Mijas se suma a otras ya ejecutadas dentro del plan Mejora tu centro, una por valor de 29.795,67 euros para mejora del confort térmico, y otra de 25.766,59 euros para la realización de obras y reparaciones.

Noticias relacionadas

A ellas se suma la dotación de equipamiento tecnológico recibida este curso 2025-2026 por valor de 80.914,92 euros entre paneles digitales, ordenadores portátiles y de sobremesa, e impresoras 3D, recibida también en el actual curso 25/26.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
  2. El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
  3. Aldi abre su primera tienda en Fuengirola y alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga
  4. Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por la rotura del saneamiento en la desembocadura del Guadalhorce
  5. La Policía Local de Benalmádena utiliza IA para generar la imagen de una detención y admite su error
  6. Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos
  7. El alcalde de Estepona será juzgado por presunta malversación por un tribunal profesional
  8. Detenida en Mijas tras agredir a las empleadas de un supermercado que la sorprendieron robando productos

La Junta inicia las obras de reparación de la cubierta del gimnasio en el IES La Cala de Mijas

La Junta inicia las obras de reparación de la cubierta del gimnasio en el IES La Cala de Mijas

Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

Estepona, sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

Estepona, sede del Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo al Aire Libre, Individual y Relevos por Clubes

Un británico acusado de matar a un portero de un club de playa de Mijas, en busca y captura

Un británico acusado de matar a un portero de un club de playa de Mijas, en busca y captura

Cuatro personas afectadas tras el incendio de una vivienda en Estepona

Cuatro personas afectadas tras el incendio de una vivienda en Estepona

Bioparc Fuengirola abre una votación pública para elegir nombre de la cría de perezoso nacida, que es hembra

Bioparc Fuengirola abre una votación pública para elegir nombre de la cría de perezoso nacida, que es hembra

Torremolinos reabre al baño la playa de Los Álamos tras el corte por la rotura de la tubería de saneamiento

Torremolinos reabre al baño la playa de Los Álamos tras el corte por la rotura de la tubería de saneamiento

Torremolinos estrena un nuevo parque canino en la avenida de la Libertad

Torremolinos estrena un nuevo parque canino en la avenida de la Libertad
Tracking Pixel Contents